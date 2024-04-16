Секс на сніданок, шоколад і "невірність": що найбільше збуджує вогняні знаки Зодіаку

Що нас збуджує найбільше та заводить наші двигуни з напівоберту? Можливо, це поцілунки в шию і покусування вух. Або це просто зоровий контакт та естетика тіла. Варіантів дуже багато – адже збудження завжди індивідуальне.

Але дослідження в мережі виявили певний зв'язок між ним та астрологією. Один із популярних додатків для знайомств проаналізував вподобання 500 тисяч людей, щоб визначити, що найбільше подобається кожному знаку Зодіаку. Сьогодні на Men 24 читай про пріоритети вогняних знаків Зодіаку.

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Сексуальність і знаки вогню: що їх найбільше збуджує

ОВЕН. Овни напрочуд прямолінійні щодо того, що для них підходить, а що ні. Їм подобаються стосунки у форматі "дружба з перевагами" (для позначення цього і в нас часто використовують абревіатуру FWB – friends with benefits), секс у громадських місцях і шкодувати вранці про вечірні пригоди. Овни збуджується від імпульсу, легкості та інтенсивності. Секс на сніданок, друг, якому можна зателефонувати, щоб переспати, або хтось, хто готовий зайнятися цим на лавці в парку – все це цілком про Овнів.

Овни напрочуд прямолінійні щодо того, що для них підходить, а що ні. Їм подобаються стосунки у форматі "дружба з перевагами" (для позначення цього і в нас часто використовують абревіатуру FWB – friends with benefits), секс у громадських місцях і шкодувати вранці про вечірні пригоди. Овни збуджується від імпульсу, легкості та інтенсивності. Секс на сніданок, друг, якому можна зателефонувати, щоб переспати, або хтось, хто готовий зайнятися цим на лавці в парку – все це цілком про Овнів. ЛЕВ. Лева збуджують шоколад, рольові ігри та стриптиз. Як знак, яким керує Сонце, Леви люблять відчувати себе найяскравішою зіркою Всесвіту. Стриптиз гарантує, що вони поглинуть абсолютну увагу партнера (саме так, як їм подобається), а рольова гра – це чудовий простір, щоб дослідити свої драматичні якості в сексуально-позитивному середовищі. А шоколад у списку для Левів, оскільки цей знак керує серцем, а какао працює безпосередньо з енергією серцевого центру.

Лева збуджують шоколад, рольові ігри та стриптиз. Як знак, яким керує Сонце, Леви люблять відчувати себе найяскравішою зіркою Всесвіту. Стриптиз гарантує, що вони поглинуть абсолютну увагу партнера (саме так, як їм подобається), а рольова гра – це чудовий простір, щоб дослідити свої драматичні якості в сексуально-позитивному середовищі. А шоколад у списку для Левів, оскільки цей знак керує серцем, а какао працює безпосередньо з енергією серцевого центру. СТРІЛЕЦЬ. Стрільці назвали волосся (особливо в інтимних зонах), літературу, "зраду" та музику своїми найбільшими збудниками. Стрілець уособлює архетип шукача, і це може бути пошук геніталій під хутром, пошук знань, захованих у книжках, пошук правди в піснях, чи гострих відчуттів від співучасті в "невірності" партнера.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.