Заигрывание с ягодицами, грязные разговоры и интриги: что больше всего возбуждает водяные знаки Зодиака

Что заигрывает с нашими нервами и приводит к накалу наших чувств? Может, это секстинг и грязные разговоры? Или достаточно и простого массажа? Вариантов множество – поскольку возбуждение всегда является вопросом личным.

Однако исследование в интернете, которое провели среди 500 тысяч людей, раскрыли определенные взаимосвязи между возбуждением и астрологией. Сегодня рассказываем на Men 24, что больше всего нравится водяным знакам Зодиака.

К теме Секс на завтрак, шоколад и "неверность": что больше всего возбуждает огненные знаки Зодиака

Сексуальность и знаки воды: что их больше всего возбуждает

РАК. Раки обычно считают, что их больше всего возбуждают отношения формата хозяин – подчиненный, массаж и заигрывание с ягодицами. Раков также называют одним из самых созависимых знаков Зодиака, поэтому БДСМ-практики могут помочь парам исследовать и улучшать динамику отношений.

Раки обычно считают, что их больше всего возбуждают отношения формата хозяин – подчиненный, массаж и заигрывание с ягодицами. Раков также называют одним из самых созависимых знаков Зодиака, поэтому БДСМ-практики могут помочь парам исследовать и улучшать динамику отношений. СКОРПИОН. Скорпионы определяют, что их возбуждают грязные разговоры, открытые партнеры и косплей. Правители VIII дома секса, смерти, тайн и трансформации, Скорпионы не заинтересованы в том, чтобы делить постель с кем-то, кто не может говорить о своих чувствах – и о своих фантазиях. Поэтому открытость и грязные разговоры являются для них естественными предусловиями.

Скорпионы определяют, что их возбуждают грязные разговоры, открытые партнеры и косплей. Правители VIII дома секса, смерти, тайн и трансформации, Скорпионы не заинтересованы в том, чтобы делить постель с кем-то, кто не может говорить о своих чувствах – и о своих фантазиях. Поэтому открытость и грязные разговоры являются для них естественными предусловиями. РЫБЫ. Рыбы любят задыхаться от страсти, быть подставным лицом, любят музыку и секс в общественных местах. Как знак, которым управляет Нептун, планета фантазии, бегства и измененных состояний, Рыбы могут пойти на любые сексуальные интриги. Они стремятся, чтобы партнеры доводили их до предела интенсивности. Мольба Рыб – задуши меня в парке в темноте, пока будешь петь грустную серенаду.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.