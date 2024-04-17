Загравання з сідницями, брудні розмови й інтриги: що найбільше збуджує водяні знаки Зодіаку

Що заграє з нашими нервами та призводить до запалу наших почуттів? Може, це секстинг та брудні розмови? Або достатньо й простого масажу? Варіантів безліч – оскільки збудження завжди є питанням особистим.

Проте дослідження в інтернеті, яке провели серед 500 тисяч людей, розкрили певні взаємозв'язки між збудженням і астрологією. Сьогодні розповідаємо на Men 24, що найбільше подобається водяним знакам Зодіаку.

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Сексуальність і знаки води: що їх найбільше збуджує

РАК. Раки зазвичай вважають, що їх найбільше збуджують стосунки формату господар – підлеглий, масаж і загравання з сідницями. Раків також називають одним із найбільш співзалежних знаків Зодіаку, тож БДСМ-практики можуть допомогти парам досліджувати та поліпшувати динаміку стосунків.

Раки зазвичай вважають, що їх найбільше збуджують стосунки формату господар – підлеглий, масаж і загравання з сідницями. Раків також називають одним із найбільш співзалежних знаків Зодіаку, тож БДСМ-практики можуть допомогти парам досліджувати та поліпшувати динаміку стосунків. СКОРПІОН. Скорпіони визначають, що їх збуджують брудні розмови, відкриті партнери та косплей. Правителі VIII дому сексу, смерті, таємниць і трансформації, Скорпіони не зацікавлені в тому, щоб ділити ліжко з кимось, хто не може говорити про свої почуття – та про свої фантазії. Тому відкритість і брудні розмови є для них природними передумовами.

Скорпіони визначають, що їх збуджують брудні розмови, відкриті партнери та косплей. Правителі VIII дому сексу, смерті, таємниць і трансформації, Скорпіони не зацікавлені в тому, щоб ділити ліжко з кимось, хто не може говорити про свої почуття – та про свої фантазії. Тому відкритість і брудні розмови є для них природними передумовами. РИБИ. Риби люблять задихатися від пристрасті, бути підставною особою, люблять музику і секс в громадських місцях. Як знак, яким керує Нептун, планета фантазії, втечі й змінених станів, Риби можуть піти на будь-які сексуальні інтриги. Вони прагнуть, щоб партнери доводили їх до краю інтенсивності. Благання Риб – задуши мене в парку в темряві, поки співатимеш сумну серенаду.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.