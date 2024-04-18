Ролевые игры, подглядывание, татуировки и FWB: что больше всего возбуждает воздушные знаки Зодиака

Что заставляет наши сердца биться быстрее и зажигает нас в постели? Возможно, это ролевые игры или пирсинг, или, к примеру, фетиш относительно ног? Да, конечно, возбуждение – это дело личное, но есть и общие нюансы.

Как мы уже знаем, исследования в интернете среди полумиллиона людей показали определенную связь между сексуальными предпочтениями и астрологией. Сегодня на Men 24 ты можешь прочитать, что больше всего нравится воздушным знакам Зодиака.

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Сексуальность и знаки воздуха: что их больше всего возбуждает

БЛИЗНЕЦЫ. Сексуальный мускулистый пожарник и доминантная привлекательная женщина? Да, вполне. Близнецы называют сапиосексуальность (сексуальное влечение к человеку с высоким IQ) и ролевые игры основными возбуждающими факторами. Близнецами управляет Меркурий, планета ума и общения, поэтому они любознательны и очень вербальные. Ум – это сексуально, а скука для них – приговор.

Сексуальный мускулистый пожарник и доминантная привлекательная женщина? Да, вполне. Близнецы называют сапиосексуальность (сексуальное влечение к человеку с высоким IQ) и ролевые игры основными возбуждающими факторами. Близнецами управляет Меркурий, планета ума и общения, поэтому они любознательны и очень вербальные. Ум – это сексуально, а скука для них – приговор. ВЕСЫ. Больше всего Весов возбуждают отели, подглядывания, изысканные свидания и ноги (на грани фетиша). Весами управляет Венера, планета эстетики, дорогих тканей и жизни не по карману, поэтому этот знак предпочитает свидания, ориентированные на искусство. Чтобы почувствовать себя настоящими, Весы нуждаются в присутствии кого-то рядом. В сфере сексуальности эта потребность проявляется также и в желании, чтобы на них смотрели, ведь так Весы чувствуют себя полностью возбужденными.

Больше всего Весов возбуждают отели, подглядывания, изысканные свидания и ноги (на грани фетиша). Весами управляет Венера, планета эстетики, дорогих тканей и жизни не по карману, поэтому этот знак предпочитает свидания, ориентированные на искусство. Чтобы почувствовать себя настоящими, Весы нуждаются в присутствии кого-то рядом. В сфере сексуальности эта потребность проявляется также и в желании, чтобы на них смотрели, ведь так Весы чувствуют себя полностью возбужденными. ВОДОЛЕЙ. Водолеи назвали покусывание, татуировки и пирсинг, также FWB ("дружба с преимуществами" – friends with benefits), сапиосексуальность и ночевки с сексуальным подтекстом самым большим возбуждением для себя. Мозговой воздушный знак, Водолей управляет ХІ домом и предпочитает авангард обыденности, поэтому их список желаний отображает эти качества. Они ищут случайной встречи с умным человеком, который кусается.

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.