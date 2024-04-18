Рольові ігри, підглядання, татуювання і FWB: що найбільше збуджує повітряні знаки Зодіаку

Що змушує наші серця битися швидше і запалює нас у ліжку? Можливо, це рольові ігри чи пірсинг. Або, до прикладу, фетиш щодо ніг? Так, ясна річ, збудження – це справа особиста, але є й спільні нюанси.

Як ми вже знаємо, дослідження в інтернеті серед півмільйона людей показали певний зв'язок між сексуальними вподобаннями та астрологією. Сьогодні на Men 24 ти можеш прочитати, що найбільше подобається повітряним знакам Зодіаку.

До теми Загравання з сідницями, брудні розмови й інтриги: що найбільше збуджує водяні знаки Зодіаку

Сексуальність і знаки повітря: що їх найбільше збуджує

БЛИЗНЮКИ. Сексуальний м'язистий пожежник і домінантна приваблива жінка? Так, цілком. Близнюки називають сапіосексуальність (сексуальний потяг до людини з високим IQ) і рольові ігри основними факторами, що їх збуджують. Близнюками керує Меркурій, планета розуму та спілкування, тож вони допитливі та дуже вербальні. Розум – це сексуально, а нудьга для них – вирок.

Сексуальний м'язистий пожежник і домінантна приваблива жінка? Так, цілком. Близнюки називають сапіосексуальність (сексуальний потяг до людини з високим IQ) і рольові ігри основними факторами, що їх збуджують. Близнюками керує Меркурій, планета розуму та спілкування, тож вони допитливі та дуже вербальні. Розум – це сексуально, а нудьга для них – вирок. ТЕРЕЗИ. Найбільше Терезів збуджують готелі, підглядання, вишукані побачення і ноги (на межі фетиша). Терезами керує Венера, планета естетики, дорогих тканин і життя не по кишені, тому цей знак віддає перевагу побаченням, орієнтованим на мистецтво. Щоб відчути себе справжніми, Терези потребують присутності когось поруч. У сфері сексуальності ця потреба проявляється також і в бажанні, щоб на них дивилися, адже так Терези відчувають себе повністю збудженими.

Найбільше Терезів збуджують готелі, підглядання, вишукані побачення і ноги (на межі фетиша). Терезами керує Венера, планета естетики, дорогих тканин і життя не по кишені, тому цей знак віддає перевагу побаченням, орієнтованим на мистецтво. Щоб відчути себе справжніми, Терези потребують присутності когось поруч. У сфері сексуальності ця потреба проявляється також і в бажанні, щоб на них дивилися, адже так Терези відчувають себе повністю збудженими. ВОДОЛІЙ. Водолії назвали покусування, татуювання і пірсинг, також FWB ("дружба з перевагами" – friends with benefits), сапіосексуальність і ночівлі з сексуальним підтекстом найбільшим збудженням для себе. Мозковий повітряний знак, Водолій керує ХІ домом і надає перевагу авангарду над буденністю, тож їхній список бажань відбиває ці якості. Вони шукають випадкової зустрічі з розумною людиною, яка кусається.

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.