Порно после обеда, секстинг и неустанная конкуренция: что больше всего возбуждает земляные знаки Зодиака

Что делает нас чрезвычайно пылкими и развертывает наши эмоции? Возможно, это страстные объятия или домашнее секс-видео? Или, может, это поцелуи на грани покусывания? Можно выделить очень многое, хотя это и часто дело индивидуальное.

Однако исследования в сети среди сотен тысяч пользователей приложений для знакомств раскрыли определенную связь между возбуждением и астрологией. Итак, сегодня на Men 24 мы завершим цикл и расскажем, что больше всего нравится земляным знакам Зодиака.

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Сексуальность и знаки земли: что их больше всего возбуждает

ТЕЛЕЦ. Тельцы любят завтраки, поцелуи, ароматы и кино. Управляемые Венерой, планетой чувственных переживаний, они уважают то, что выглядит, пахнет и ощущается на вкус и ощупь роскошным. Но ставя галочку напротив "киноманов", не забываем, что Телец имеет в виду кого-то, кто готов смотреть порно после обеда и есть с ним в незастеленной постели.

Тельцы любят завтраки, поцелуи, ароматы и кино. Управляемые Венерой, планетой чувственных переживаний, они уважают то, что выглядит, пахнет и ощущается на вкус и ощупь роскошным. Но ставя галочку напротив "киноманов", не забываем, что Телец имеет в виду кого-то, кто готов смотреть порно после обеда и есть с ним в незастеленной постели. ДЕВА. Девы в свой список возбудителей добавили домашнее секс-видео, оральный секс, роль доминанта и секстинг. Вполне логично, что этот переменчивый земной знак, которым управляет меркантильный Меркурий, получает удовольствие от нестандартных сексуальных отношений. Девы также имеют врожденное понимание совершенства и эффективности и больше всего хотят, чтобы все прислушивались к их предложениям в сексе.

Девы в свой список возбудителей добавили домашнее секс-видео, оральный секс, роль доминанта и секстинг. Вполне логично, что этот переменчивый земной знак, которым управляет меркантильный Меркурий, получает удовольствие от нестандартных сексуальных отношений. Девы также имеют врожденное понимание совершенства и эффективности и больше всего хотят, чтобы все прислушивались к их предложениям в сексе. КОЗЕРОГ. Козероги испытывают наибольшее удовольствие от стриптиза, настольных игр и фетишизма в отношении ног. Козерог – это знак упорного желания и неустанной конкуренции. Вполне уместно, что этот знак ищет удовольствие, играя в различные игры (скажем, в карты) на раздевание. Жизнь для этих стратегических гедонистов – это также и шахматная партия, так почему бы и сексу не быть ею?

Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.