Порно після обіду, секстинг і невпинна конкуренція: що найбільше збуджує земляні знаки Зодіаку

Що робить нас надзвичайно палкими та розгортає наші емоції? Можливо, це пристрасні обійми або домашнє секс-відео? Або може, це поцілунки на межі покусування? Можна виокремити дуже багато чого, хоча це й часто справа індивідуальна.

Проте дослідження в мережі серед сотень тисяч користувачів додатків для знайомств розкрили певний зв'язок між збудженням та астрологією. Отже, сьогодні на Men 24 ми завершимо цикл та розповімо, що найбільше подобається земляним знакам Зодіаку.

До теми Рольові ігри, підглядання, татуювання і FWB: що найбільше збуджує повітряні знаки Зодіаку

Сексуальність і знаки землі: що їх найбільше збуджує

ТЕЛЕЦЬ. Тельці люблять сніданки, поцілунки, аромати та кіно. Керовані Венерою, планетою чуттєвих переживань, вони шанують те, що виглядає, пахне, смакує і відчувається розкішним. Та ставлячи галочку напроти "кіноманів", не забуваймо, що Телець має на увазі когось, хто готовий дивитися порно після обіду і їсти з ним у незастеленому ліжку.

Тельці люблять сніданки, поцілунки, аромати та кіно. Керовані Венерою, планетою чуттєвих переживань, вони шанують те, що виглядає, пахне, смакує і відчувається розкішним. Та ставлячи галочку напроти "кіноманів", не забуваймо, що Телець має на увазі когось, хто готовий дивитися порно після обіду і їсти з ним у незастеленому ліжку. ДІВА. Діви у свій список збудників додали домашнє секс-відео, оральний секс, роль домінанта і секстинг. Цілком логічно, що цей мінливий земний знак, яким керує меркантильний Меркурій, отримує задоволення від нестандартних сексуальних стосунків. Діви також мають вроджене розуміння досконалості та ефективності й понад усе хочуть, щоб усі прислухалися до їхніх пропозицій в сексі.

Діви у свій список збудників додали домашнє секс-відео, оральний секс, роль домінанта і секстинг. Цілком логічно, що цей мінливий земний знак, яким керує меркантильний Меркурій, отримує задоволення від нестандартних сексуальних стосунків. Діви також мають вроджене розуміння досконалості та ефективності й понад усе хочуть, щоб усі прислухалися до їхніх пропозицій в сексі. КОЗЕРІГ. Козероги відчувають найбільше задоволення від стриптизу, настільних ігор і фетишизму щодо ніг. Козеріг – це знак завзятого бажання і невпинної конкуренції. Цілком доречно, що цей знак шукає задоволення, граючи в різні ігри (скажімо, в карти) на роздягання. Життя для цих стратегічних гедоністів - це також і шахова партія, тож чому б і сексу не бути нею?

Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.