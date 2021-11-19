Что будет с тобой, если ты раз и навсегда перестанешь смотреть порно

Что будет, если мы перестанем смотреть порно навсегда (или хотя бы 3 месяца)? Научный популяризатор, который делится интересностями на своем канале, попытался ответить на этот вопрос.

Зависимость от порно может быть деструктивной привычкой, негативно влияющей на наши отношения. Но даже если ты считаешь себя случайным потребителем порно, чтобы полностью насладиться мастурбацией, его регулярный просмотр может изменить твой мозг и тело. В своем новом видео Грег Браун исследует психологические и физиологические последствия отказа от порно.

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Что будет с нами, если мы откажемся от порно

Ваш мозг обладает нейропластичностью. Это означает, что он физически изменяется в ответ на ваше поведение. Это происходит в сером веществе мозга, которое физически меняется из-за потребления порно,

– рассказывает он.

Грег Браун рассказал о преимуществах отказа от порно:

И симптомы могут начать проявляться уже на следующий день после отказа от порно. К ним относятся проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания, повышенное беспокойство и даже желание смотреть порно. Это потому, что потребление порно влияет на часть мозга, ответственную за выработку дофамина. В этом случае порно сравнимо со вкусной едой, общением, а также самим сексом.

Просмотр порно, открытие множества новых вкладок и уяснение того, какая из них вам подходит, удерживает высокий уровень дофамина в вашем мозге на длительные промежутки времени. Это может физически изменить ваше брюшное полосатое тело и причина того, что на следующий день после отказа от порно вы действительно можете физически пострадать,

– подчеркивает Браун.

Данные исследований свидетельствуют, что к порно возвращаются на 4 – 7 день после отказа. Все потому, что респонденты жаловались на определенную обеспокоенность. Правда, просмотр соответствующих видео положительного влияния не имел.

Все потому, что респонденты жаловались на определенную обеспокоенность. Правда, просмотр соответствующих видео положительного влияния не имел. Приблизительно на 14 день ученые обнаружили, что субъекты могут откладывать получение удовольствия и дольше сосредотачиваться на сложных задачах. А все потому, что их мозг приспособился.

что субъекты А все потому, что их мозг приспособился. После месяца отсутствия порнографии исследователи сообщили о более ясном мышлении и повышенной концентрации. И, наконец, после трех месяцев отсутствия порно серое вещество в мозге приходило в норму.

Важно помнить, что в большинстве исследований нейрофизиологии участвуют испытуемые, считавшие, что они имеют зависимость от просмотра порно. Это не показатель того сколько порнографии смотрит человек. Это степень влияния соответствующих видео на его жизнь.



Порно не может заменить тебе реальную интимную жизнь / Фото Dainis Graveris

Как отказаться от просмотра порно?

Есть несколько простых и эффективных способов сделать это. Прежде всего, важно понять, есть ли что-то, чего ты пытаешься избежать. Часто просмотр порно становится заменой определенных процессов, вызывающих у тебя беспокойство. Возможно, у тебя есть определенные триггеры, вызывающие тягу к просмотру порно.

А еще ты просто можешь установить на устройстве блокировщики порно и начать производить альтернативные повадки. К примеру, вместо просмотра порно выполнять упражнения. Кроме того, стоит понять раз и навсегда, что порно – не реальная жизнь. Так что оно не должно вытеснять настоящие ощущения, которые дарят тебе наслаждение.

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Смотреть порно – нормально. А вот зависеть от просмотра порно – нет. Мы призываем не злоупотреблять соответствующим контентом. Он может дополнять твою интимную жизнь, но не должен стать полной ее заменой.