5 вещей, которые успешные мужчины делают каждый понедельник

Хотите быть частью списка успешных мужчин? Тогда тебе стоит начать делать эти изменения в своей жизни. Причем, начинать следует с самого утра.

Понедельник – самый важный день для многих людей, поскольку он имеет огромное влияние на всю следующую неделю. Если ты придешь на работу утром в плохом настроении, то оно, как правило, сохранится на следующие несколько дней. Однако успешные люди точно знают, как этому противодействовать.

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Если ты хочешь пойти по их стопам, чтобы повысить свою производительность или стать успешнее, советуем придерживаться этих пяти вещей, которые делают успешные люди, по версии портала советов Askmen.com.

1. Просыпаться рано – лучший способ начать

Самые успешные люди всегда вовремя ложатся спать в воскресенье вечером и высыпаются (в идеале от семи до восьми часов). Это позволяет им рано вставать на следующее утро и начинать день более эффективно, что влияет на всю неделю.

Поэтому если ты относишься к тем людям, которые засиживаются допоздна в воскресенье, смотрят фильмы до рассвета и наедаются вредной пищей, возможно, тебе стоит подумать об изменении своих привычек. В конце концов, если ты чего-то хочешь, ты должен работать над этим, и преданность делу является ключевым фактором.



Успешные мужчины просыпаются рано / Фото wayhomestudio

2. Тренируй собственную физическую форму

Тело и ум – это огромные столбы на пути к успеху. Вот почему так важно активно их тренировать. Если ты хочешь начать день полным энергии, в идеале тебе следует заняться спортом перед тем, как сесть за компьютер. Занятия йогой, растяжка, короткая пробежка или, если хочешь, час в тренажерном зале – это лишь некоторые из альтернатив.

Физические упражнения улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Со временем ты будешь более бодрым и не придешь на работу немотивированными и с темными кругами под глазами.

И о психическом здоровье стоит позаботиться, поэтому никогда не помешает уделить немного времени медитации, дыхательным упражнениям или просто записать что-то в дневник. Эти небольшие действия могут иметь большое значение для твоей жизни, поэтому не стоит их недооценивать – они могут снять стресс, открыть твой ум, вдохновить тебя или расслабить перед напряженной рабочей неделей.

3. Научись управлять своим графиком

Ты забыл о важной встрече или забыл сделать покупки в супермаркете? Тогда тебе просто необходимо составлять списки дел. Мы советуем тебе уделить немного времени в понедельник утром (достаточно 5 – 10 минут), чтобы организовать следующие семь дней (ты также можешь делать это в воскресенье или ежедневно, чтобы просмотреть все). Также полезно вести правильный дневник, чтобы сохранять холодную голову.



Важно также расписывать свой график на неделю / Фото Drobot Dean

4. Расставляй приоритеты относительно важных дел

Ты знаешь поговорку: "Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня", и тебе непременно стоит прислушаться к ней. Независимо от того, нужно ли написать большую статью, или сделать важный телефонный звонок, успешные мужчины выполняют самые неотложные задачи в первую очередь утром.

На самом деле многочисленные исследования также подтверждают, что утром люди более креативны и работают значительно эффективнее. Больше причин заканчивать важные дела как можно раньше.

5. Начинать в воскресенье – это ключевой момент

Ты можешь думать, что воскресенье – это время для абсолютного отдыха, но это может быть причиной того, что ты никогда не достигаешь своих целей по производительности. Успешные люди начинают строить свою неделю в воскресенье во второй половине дня. Потратить час – два на работу с электронной почтой, приготовления пищи или убедиться, что у тебя есть все необходимое на следующие несколько дней, или выбрать следующий наряд, обычно достаточно, чтобы дать себе решительный старт. Это также облегчает начало новой недели.

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Прислушайся к этим советам и воспользуйся ими, чтобы сделать уверенные шаги навстречу успеху. Мы верим, что у тебя все получится!