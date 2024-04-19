Издалека кажется, что одни просто "имеют то, что нужно" для успеха, тогда как другие хотели бы иметь это уникальное качество звезды, поскольку они тянут ноги сквозь жизнь и ежедневную рутину. Но правда заключается в том, что все миллионеры, которыми мы восхищаемся, где-то начинали, и, чаще всего, они начинали с самого низа. Поэтому, теоретически, мы все имеем равные шансы.

Обрати внимание 7 привычек, которые делают тебя несчастным: избавься от них немедленно

Так что же именно отделяет тот один процент миллионеров, которые достигли всего этого самостоятельно, от нас? По данным финансового медиасайта Investopedia, на самом деле есть три вещи, которые это делают. Сайт считает, что каждый, кто хочет стать миллионером, должен особенно избегать этих трех вещей, поскольку именно из-за них людям не удается приумножить свои деньги, удержать их и стать богатыми.

1. Вера в то, что тебе больше нечему учиться

Если ты посмотришь на миллиардеров, которые, вероятно, были для тебя примером для подражания – Джеффа Безоса, Билла Гейтса, Уоррена Баффета и других, – ты также узнаешь, насколько каждый из них ценит чтение для саморазвития, ведь оно расширяет их кругозор и учит новому.



Успешные люди продолжают учиться / Фото freepik

Если ты считаешь себя самой яркой звездой на небе, ты ничего не достигнешь, тебе будет казаться, что тебе некуда двигаться. Это мешает адаптироваться к изменениям, внедрять инновации и пробовать что-то новое, что, в свою очередь, замедляет как профессиональный, так и личностный рост.

2. Инвестирование без надлежащего исследования

Билл Гейтс – большой сторонник инвестиций; именно это он считает причиной того, что ему удалось приумножить свое состояние, несмотря на то, что он уже давно вышел на пенсию. Но инвестирование – это палка о двух концах, которая может как убить тебя, так и стать причиной гигантского денежного потока.

Вот почему важно сто раз подумать, прежде чем инвестировать свои кровно заработанные деньги. Исследования – это все: чем больше ты знаешь, тем более обоснованным будет твое решение. Не спеши реализовывать идею, не проведя предварительную работу, не получив как можно больше информации и не обратившись за советом к экспертам. Риски неизбежны, но они должны быть просчитаны, потому что поспешное решение может означать, что ты потеряешь все.



Следует провести тщательное исследование перед инвестированием / Фото benzoix

3. Слишком быстро сдаваться

Помни, что Рим строился не за один день и, видимо, Amazon тоже. Терпение имеет решающее значение для каждого, кто хочет стать миллионером. Оно может быть решающим фактором между тем, есть ли у тебя все необходимое, чтобы стать влиятельным игроком, или нет. Осознание того, что разработка замечательной идеи – и замечательного бизнес-плана в ее поддержку – требует времени и усилий, а отношение к каждому препятствию так, будто оно является концом всего, будет означать лишь то, что оно в конце концов станет именно этим: концом твоей, возможно, фантастической идеи.

Читай также Избавиться от стресса за 8 секунд поможет тебе этот элементарный трюк

Билл Гейтс создал Windows в своем гараже, а Джефа Безоса постоянно критиковали за то, что он изменил модель Amazon, но они не сдались, потому что знали, что у них была сильная идея, и в конце концов добились успеха в бизнесе. Имей такое убеждение и будь настойчивым, если твоя идея действительно жизнеспособна, хорошо продумана и способна стать реальностью, если ты будешь придерживаться ее достаточно долго.

Делать ошибки на пути к достижению успеха – нормально. Главное – не ходить по одним и тем же граблям вечно. Усваиваем урок и делаем все для того, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего.