Бегут в душ или сразу же засыпают: что делают различные знаки Зодиака после секса

Кто-то может еще часами лежать в обнимку. А кто-то сразу же бежит в душ, чтобы привести себя в порядок. Рассказываем на Men 24, что делают различные знаки Зодиака сразу после занятия сексом. Можешь проверить свою потенциальную партнершу задолго до ее появления в твоей спальне.

Конечно же, каждый из нас разный. Неудивительно, что отличаются не только предпочтения в сексе, но и традиционные ритуалы, которые следуют после него. Чем же занимаются разные знаки Зодиака сразу же после секса, читай дальше.

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Овен: может забыть имя

Если Овен занимается сексом на одну ночь, может случиться, что он не сможет вспомнить имя своего партнера после секса. Зато Овны в отношениях сразу же после секса могут думать о следующем проекте. Поэтому не стоит ожидать объятия и лежания в постели.

Телец: может заснуть

Что нужно Тельцу после секса? Конечно же, здоровый сон. Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, любят вздремнуть после секса. И здесь не нужно себя винить. Выложился на все 100 процентов, то можно и отдохнуть.



Тельцы могут просто заснуть после секса / Фото Unsplash

Близнецы: отвлекается на что-то другое

Как и Овен, Близнецы легко отвлекаются и сразу после секса могут посвятить свои мысли чему-то другому. Например, нужно проверить электронную почту или развесить белье. Так, еще и вышел новый эпизод долгожданного сериала.

Рак: обожает обниматься

Раку нужно время, чтобы провести несколько минут в постели после секса. Поэтому они с огромным удовольствием целуются, обнимаются. Не исключено, что все это станет началом продолжение.

Лев: ожидает захвата

Львы любят быть в центре внимания – даже в постели. Поэтому после секса он потратит еще несколько минут, анализируя секс и свое поведение. Конечно же, Львы гордятся собой. Поэтому нужно, чтобы партнер только восхищался ими.



Львы ожидают на то, чтобы ими восхищались после секса / Фото Unsplash

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Дева: выскажет свои претензии

В Девы высокие стандарты секса. Во время него этот знак Зодиака точно все запоминает, чтобы сразу после секса сказать партнеру, чего он хотел бы в следующий раз. Все, конечно же, для улучшения интимной жизни.

Весы: хочет услышать комплименты

Весы любят комплименты и напоминание о том, насколько они крутые в постели. Почти как Львы, но последние и так знают, что они были на высоте.

Скорпион: занимается анализом

"Достаточно ли я хороший?", "А партнеру действительно понравилось?". Скорпион не чувствует себя уверенным во время секса. Неудивительно, что после интимной встречи он может ненадолго закрыться в себе, занявшись анализом.

Стрелец: отвлечется на бокал вина

Стрелец, как и Скорпион, не является одним из самых уверенных знаков Зодиака, когда дело касается секса. Поэтому после плотских утех он любит отвлечься бокалом вина, сигаретой или чем-то подобным. Все для того, чтобы отсрочить мысли о том, был ли он хорош в сексе.

Козерог: побежит в душ

Козерогу нужна чистота и свежесть. Вот почему он сразу же бежит в душ после секса. С ароматом геля для душа он действительно хорошо чувствует себя и возрождается после интимной встречи.



Козероги после секса сразу же побегут в душ / Фото Unsplash

Водолей: говорить всю ночь

Водолеям нравится проводить время после секса в объятиях. Они могут часами говорить обо всем на свете. Это важно для этого знака Зодиака, ведь свидетельствует о прочной связи с партнером.

Рыбы: может заплакать

Через эмоциональность Рыбы может случиться так, что секс будет сопровождаться даже слезами. Почему? А потому, что это было бы очень эффектное дополнение интимной встречи, которое запомнится надолго.

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Ну что, узнал себя или свою возлюбленную? Или вы после секса ведете себя совсем иначе?