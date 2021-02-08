Есть те, кто сразу же чувствует страсть. Есть те, кто любит экспериментировать в постели. Есть те, кто занимается сексом только с любимым человеком. Но может ли это быть связано со знаком Зодиака? Сексуальный гороскоп расставит все точки над "і".

Если ты веришь в гороскопы, то наш новый материал однозначно будет актуальным для тебя. Рассказываем, каковы любимые секс-позы для каждого знака Зодиака.

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Овен: удовольствие превыше всего

Бесстыжие, изобретательные и страстные правители, рожденные между 21 марта и 21 апреля, имеют верховный инстинкт и любят "править" даже в постели. Среди поз, каким они отдают предпочтение в сексе, – это сидячее положение, чтобы иметь возможность смотреть в глаза партнерше, которая сводит их с ума.

Телец: не любит риск

Любимая поза рожденных с 21 апреля по 20 мая – слон. Рожденные под знаком Тельца, как правило, достаточно обычные, и, хотя они любят радости и секс, они не любят риск. Отдают предпочтение классическим позициям и избегают рискованных. Идеальная сексуальная поза – это позиция слона, когда женщина лежит на животе, а мужчина – позади нее.

Близнецы: дают волю воображению

Близнецы интересные, ведь они любят экспериментировать. Считается, что у рожденных между 21 мая и 21 июня непростые, часто непредсказуемые вкусы. Для них секс – это опыт, в котором тело и ум должны идеально сойтись. Они любят сиять в постели и не всегда делают обычные вещи. Их любимая поза – на коленях, несколько неудобная, но очень приятная.



Близнецы обожают эксперименты во время секса / Фото Unsplash

Рак: они на первом месте

У рожденных с 22 июня по 22 июля потрясающе эротическая и романтическая нагрузка. Однако для них секс без любви невозможен. Они предпочитают позе классического миссионера, во время которой они могут шептать на ухо своей партнерше, окутывая ее своей сладостью.

Лев: огонь даже в постели

Родился с 23 июля по 22 августа. Между простынями миленькое котенок, но с острыми когтями. Требовательный и с тяжелым вкусом. Поэтому их партнерша просто должна сделать счастливыми. В сексе ищут стимулы и новые приключения. Они любят природу как лев. Предпочитают позиции сзади, потому что она позволяет ему получать удовольствие в полной мере. Время от времени они не против чего несколько экстремального.

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Дева: перфекционист под одеялом

Они щедры любовники, часто ставят удовлетворение партнерши выше собственного. Точно так же те, кто родился между 23 августа и 22 сентября, "точные" и не склонны легко расслабляться. Они очень рациональные, даже во время секса, и не любят секс на одну ночь. Их любимая позиция – обратная, чтобы не смотреть в глаза партнерше.



Девы – настоящие перфекционисты в постели / Фото Unsplash

Весы: любитель эстетики

Ищут совершенство, особенно на эротическом уровне. Чувства не на первом месте, и им нужно время, чтобы подумать о любви. Лучшая поза для Весов – стоя.

Скорпион: доминирующий эротизм

Обладая непревзойденным эротическим зарядом, он есть преимущественно знаком страсти. Рожденные между 24 октября и 21 ноября непредсказуемые, смелые и решительные. Они созданы для секса. И для того, чтобы сходить с ума между простынями, достаточно положение тачки.

Стрелец: полное удовлетворение

Они горячие, любят экспериментировать и удивлять партнершу. Страстные и предприимчивые, рожденные с 22 ноября по 21 декабря не любят ожидания. Поэтому партнерша должна предложить им что-то необычное, чтобы возбуждать. Их любимая позиция – 69: она позволяет им отдавать и получать одновременно.



Стрельцы отдают предпочтение экспериментам в сексе / Фото Unsplash

Козерог: миссионер

Те, кто родился между 22 декабря и 20 января, считаются традиционалистами. В любви они щедры, но терпеть не могут испытаний. Они могут показаться пассивными, так отдают предпочтение практичным и классическим позам. Но на самом деле, когда они лежат под одеялом, они способны высвободить много чувственности. Вот почему они всегда хотят быть на высоте.

Водолей: у них нет правил

С ними эротическое переживание оригинальное. Рожденным между 21 января и 19 февраля нужны особые раздражители. Они любят экспериментировать (не только в позах, но и в местах, где их можно применять на практике). Им нравится жизнь в паре, но они хотят, чтобы их отношения всегда были острыми. Для них идеально подходит поза бабочки.

Рыбы: больше любви, чем секса

Они милые и чувствительны, но, видимо, влюбленные. Те, кто родился между 20 февраля и 20 марта, должны чувствовать себя любимыми. Когда Рыбы в постели, первое, что нужно сделать – это целовать и ласкать их. Представителей этого знака Зодиака устраивает позиция ложки.



Рыбы – настоящие романтики, которые любят ласки / Фото Unsplash

Подозреваем, что астрологи не ошиблись насчет твоих предпочтений в сексе!