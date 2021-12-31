Что каждый мужчина должен знать о сексе: экспертка назвала 5 важных вещей

Казалось бы, о сексе мы знаем все и даже немного больше. Но не стоит себя переоценивать, ведь нет предела совершенству.

Как показывает практика, если ты не боишься совершенствоваться, то ты добьешься успеха не только в карьере, но и в интимной жизни. Вот, например, Лидия Бонилла, специалист по стратегии удовольствия, рассказала, что каждый мужчина должен знать о сексе с женщиной. Возьми на вооружение эти советы, чтобы не только получить максимум удовольствия, но и подарить незабываемые ощущения своей партнерше.

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1. Порно – не реальное

Это может показаться очевидным, но правда в том, что ты, вероятно, узнал основы секса с порно в раннем возрасте, бессознательно подготовив почву для своих ожиданий от секса. Порно ошеломляющее: оно может стимулировать и вдохновить тебя на новые попытки. Однако его создают и монтируют, как и любой другой фильм.

Пожалуйста, не жди, что твоя партнерша будет кричать, будто она горит, или будет напоминать фонтан во время оргазма.

2. Разговор о сексе – не приглашение

Разговор о сексе, о том, что вам нравится, а что – нет, о ваших переживаниях может произойти на первом или втором свидании, если настроение правильное. Разговор об этом – не приглашение и не предвестник того, что может произойти позже. Разговор (желательно вдали от дивана) позволяет создать близость и доверие, необходимые для отличного секса.

Так скажи девушке, что тебе нравится. Она действительно хочет знать о твоих предпочтениях больше. Но после этого не пытайся затащить ее в постель.



Разговор о сексе не означает, что она хочет им сейчас заняться / Фото Dainis Graveris

3. Нарисуй карту наслаждения

Представь, что она – холст. Твои руки – кисти. Проводи по ее телу, чтобы видеть и чувствовать то, что нравится девушке. Например, если ты гладишь партнершу по спине, и она двигается, спроси ее, чувствительно ли это место. Сделай заметку на бумаге или в телефоне. Конечно, было бы неловко обращаться к карте во время секса.

Вместо этого лучше заглянуть в нее по дороге на свидание или перед прелюдией. А еще не забывай продолжать учить ее тело. Поверь, у нее гораздо больше эрогенных зон, чем ты можешь себе представить!

4. Изучи ее клитор

Женские тела невероятно разнообразны. То, что нравится одной, может ничего не сделать для другой. То же касается обращения с клитором. Некоторым нравится давление, некоторым – нет.

Согласно исследованию Института Кинси, от 70% до 90% женщин не могут достичь оргазма только путём проникновения.

Большинство женщин испытывают оргазм от стимуляции клитора, потому ты просто обязан иметь с ним дело.

Скажите ей, что хочешь, чтобы она показала тебе, что ей нравится. Или просто попроси посмотреть, как она мастурбирует. Все это позволит дарить ей незабываемое удовольствие.

5. Не зацикливайся на оргазме

Стоит раз и навсегда понять, что оргазм – не самое важное, что есть в сексе. Естественно, каждому хотелось бы каждый раз добиваться кульминации. Но, как показывает практика, это не так-то просто. Так что веди себя проще, если тебе не удалось подарить ей оргазм. В противном случае твоей партнерше придется регулярно имитировать его. А это, поверь, в разы хуже.

Сосредоточься на самом процессе. Пусть вам обоим будет максимально приятно и классно. Поверь, это гораздо важнее, чем достижение оргазма.



Отдайся на полную процессу, а не зацикливайся на оргазме / Фото Vidar Nordli-Mathisen

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Напоследок посоветуем тебе не усложнять. Чувствуй свою партнершу, будь с ней на одной волне. Все это позволит получать удовольствие и сделать секс постоянным гостем в вашей спальне.