Що кожен чоловік повинен знати про секс: експертка назвала 5 важливих речей

Здавалося б, про секс ми знаємо все та навіть трохи більше. Але не варто себе переоцінювати, адже немає межі досконалості.

Як свідчить практика, якщо ти не боїшся удосконалюватися, то ти досягнеш успіху не лише у кар'єрі, а й в інтимному житті. От, наприклад, Лідія Бонілла, фахівець зі стратегії задоволення, розповіла, що кожен чоловік повинен знати про секс з жінкою. Візьми на озброєння ці поради, щоб не лише отримати максимум задоволення, а й подарувати незабутні відчуття своїй партнерці.

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1. Порно – не реальне

Це може здатися очевидним, але правда в тому, що ти, ймовірно, дізнався про основи сексу з порно у ранньому віці, несвідомо підготувавши ґрунт для своїх очікувань від сексу. Порно приголомшливе: воно може стимулювати та надихнути тебе на нові спроби. Проте його створюють та монтують, як і будь-який інший фільм.

Будь ласка, не чекай, що твоя партнерка кричатиме, ніби вона горить, або нагадуватиме фонтан під час оргазму.

2. Розмова про секс – не запрошення

Розмова про секс, про те, що вам подобається, а що – ні, про ваші переживання може статися на першому або другому побаченні, якщо настрій правильний. Розмова про це – не запрошення та не провісник того, що може статися пізніше. Розмова (бажано далеко від дивана) дозволяє створити близькість та довіру, необхідні для відмінного сексу.

Тож розкажи дівчині, що тобі подобається. Вона дійсно хоче знати про твої вподобання більше. Але після цього не намагайся затягнути її в ліжко.



Розмова про секс не означає, що вона хоче ним зараз зайнятися / Фото Dainis Graveris

3. Намалюй карту насолоди

Уяви, що вона – полотно. Твої руки – пензлі. Тож проводь по її тілу, щоб бачити та відчувати те, що подобається дівчині. Наприклад, якщо ти гладиш партнерку по спині, і вона рухається, запитайте її, чи це місце чутливе. Зроби нотатку на папері або в телефоні. Звичайно, було б незручно звертатися до карти під час сексу.

Натомість краще заглянути у неї дорогою на побачення або перед прелюдією. А ще не забувай продовжувати вивчати її тіло. Повір, у неї значно більше ерогенних зон, ніж ти можеш собі уявити!

4. Вивчи її клітор

Жіночі тіла неймовірно різноманітні. Те, що подобається одній, може нічого не зробити для іншої. Те саме стосується поводження з клітором. Декому подобається тиск, декому – ні.

Згідно з дослідженням Інституту Кінсі, від 70% до 90% жінок не можуть досягти оргазму тільки шляхом проникнення.

Більшість жінок відчувають оргазм від стимуляції клітора, тому ти просто зобов'язаний мати з ним справу.

Скажіть їй, що ти хочеш, щоб вона показала тобі, що їй подобається. Або просто попроси поглянути, як вона мастурбує. Усе це дозволить дарувати їй незабутнє задоволення.

5. Не зациклюйся на оргазмі

Варто раз і назавжди затямити собі, що оргазм – не найважливіше, що є у сексі. Ясна річ, кожному хотілося б щоразу досягати кульмінації. Але, як показує практика, це не так уже й просто. Тож поводься простіше, якщо тобі не вдалося подарувати їй оргазм. В інакшому випадку твоїй партнерці доведеться регулярно імітувати його. А це, повір, у рази гірше.

Зосередься на самому процесі. Нехай вам обом буде максимально приємно та класно. Повір, це значно важливіше, ніж досягнення оргазму.



Віддайся на повну процесу, а не зациклюйся на оргазмі / Фото Vidar Nordli-Mathisen

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Наостанок порадимо тобі не ускладнювати. Відчувай свою партнерку, будь з нею на одній хвилі. Усе це дозволить отримувати задоволення та зробити секс постійним гостем у вашій спальні.