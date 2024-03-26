Провал гарантирован: три фразы, которые ни в коем случае не стоит говорить на собеседовании

Собеседование на работу – один из самых изнурительных процессов, через которые мы обычно проходим. Большинство из нас нервничает, наши ладони потеют, а сердце колотится.

Именно в таких ситуациях, несмотря на то, что мы тысячи раз репетировали свои возможные ответы, нам всегда кажется, что в какой-то момент мы ошиблись.

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Правда заключается в том, что нервы могут сыграть с нами злую шутку. Вот почему, хотя мы также должны оставлять место для импровизации, важно, чтобы у нас были подготовлены самые распространенные вопросы и чтобы мы разработали различные стратегии, которые помогут нам показать, почему мы являемся идеальным кандидатом на эту работу. Например, мы не должны забывать показывать свой энтузиазм относительно работы, задавая различные вопросы.

Однако, кроме того, что мы должны говорить, мы также должны помнить о том, что мы никогда не должны говорить. Это фразы, которые могут отпугнуть интервьюера, то, что мы можем назвать красными флажками на собеседовании. В частности, есть три фразы, которых мы должны избегать любой ценой.

Фразы, которых следует избегать на собеседовании

Я слишком большой перфекционист

Обычно мы используем этот ответ, когда нас спрашивают, что мы можем сделать лучше как работники. Чтобы выставить себя в лучшем свете, вместо того, чтобы говорить о реальных недостатках, мы выбираем фразы вроде "я слишком много работаю", "я не знаю, когда остановиться" или "я слишком большой перфекционист". Мы стараемся говорить об этих характеристиках как о недостатках, хотя для интервьюера они могут быть комплиментами.

Это может заставить их думать, что мы не настоящие, что у нас есть фасад и что мы не являемся настоящими. Они могут поверить, что мы считаем себя идеальными работниками и нам нечего улучшать (хотя это не так).

Никто не собирается нанимать нас, чтобы мы были идеальными. На самом деле большинство компаний хотят, чтобы мы росли вместе с ними, а обобщенными и пустыми фразами мы не заставим их доверять нам. Лучше привести пример неудачи, которую мы допустили, и чего мы смогли из нее научиться.



В компании заинтересованы в человеке, который будет расти вместе с ней / Фото Drazen Zigic

Обвинять других в том, что произошло

Независимо от того, насколько мы были недовольны своей предыдущей работой, мы никогда не должны обвинять других в чем-то на собеседовании. Независимо от того, идет ли речь о коллеге, боссе или самой компании, мы никогда не имеем права сетовать на кого-то во время собеседования.

Даже если мы плохо работали на предыдущей работе, мы всегда должны оставаться скромными и признавать, где мы потерпели неудачу и как мы выросли из этого опыта, вместо того, чтобы сосредотачиваться на разговорах о том, что другие сделали неправильно. Компания всегда стремится работать с людьми, которые осознают свои неудачи и умеют быть гибкими перед трудностями, а не обвинять других.

Я не знаю

Это фраза, которой мы должны избегать любой ценой, потому что, используя ее, мы будем выглядеть неуверенными и неспособными решать проблемы. Понятно, что если у нас мало опыта, у нас будет меньше воспоминаний и конкретных ситуаций, чтобы рассказать о своей карьере. Если мы не знаем, как ответить на что-то, просто скажи: "Я не знаю, но я бы сделал так...", и предложи решение того, о чем нас спрашивает интервьюер.

Речь идет о том, чтобы не просто сказать "я не знаю", а быть проактивным в своих ответах. Это позволит собеседнику понять, что мы способны преодолевать трудности и даже в самых простых вопросах мы достаточно креативны, чтобы искать решения.



Если чего-то не знаешь, то предлагай свой вариант / Фото Drazen Zigic

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На собеседовании мы должны попытаться отбросить неуверенность в себе и показать, что мы уверены в своих силах больше, чем кто-либо другой. Даже если поначалу нам придется притворяться.

