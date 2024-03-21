Это поможет избежать синдрома самозванца, мыслей о том, что ты не умеешь делать свою работу. А также уважать свой график, не попадать в токсичный круг терпения плохого отношения, потому что кажется, что ты "заслуживаешь этого".

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Иметь хорошую самооценку не означает быть высокомерным или всезнайкой, это скорее признание своих сильных сторон, подтверждение потребностей и позитивное мышление. Все это позволяет человеку расти и развиваться в личном и профессиональном плане.

Но есть много чего, что может снизить твою самооценку – например, неожиданная ошибка или руководитель, что сосредоточен только на негативе и никогда не признает твоих достижений. Но когда ты работаешь над поддержанием адекватной самооценки, то ничто ее и не разрушает.

Как контролировать свою самооценку на работе: 7 ключей

Проси о том, что тебе нужно. Важно научиться отстаивать свои интересы, просить то, что тебе нужно, чтобы хорошо выполнять свою работу и свои обязанности. Когда у тебя нет необходимого (например, плана, инструкции или инструмента), ты можешь допускать большее количество ошибок и думать, что это твоя вина. А это негативно влияет на самооценку.

Важно научиться отстаивать свои интересы, просить то, что тебе нужно, чтобы хорошо выполнять свою работу и свои обязанности. Когда у тебя нет необходимого (например, плана, инструкции или инструмента), ты можешь допускать большее количество ошибок и думать, что это твоя вина. А это негативно влияет на самооценку. Отслеживай свои достижения. Легко подумать, что ты не прогрессируешь и ничего не достигаешь, если нет учета того, что ты делаешь и что выполняешь ежедневно. Поэтому многие эксперты рекомендуют вести своеобразный журнал, куда можно записывать то, что удалось сделать, то, что закончил, или просто хорошие результаты усилий. Это поможет сосредоточиться на позитиве и иметь четкое представление о своем прогрессе.

Самооценку на работе можно и стоит защитить, есть несколько советов для этого / Фото benzoix@freepik