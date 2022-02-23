Что нужно обсудить с партнершей перед первым сексом

Следует понимать, что ваш общий первый секс – дело очень ответственное. Он, к слову, может определить, продолжите ли вы встречаться дальше. И мы расскажем, что обязательно следует обсудить.

Если ты хочешь, чтобы ваша первая интимная встреча не стала последней – возьми эти советы на вооружение. С их помощью ты сможешь узнать, чего действительно хочет партнерша от секса. Более того, эти знания позволят тебе подарить ей незабываемое удовольствие.

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1. Спроси о ее предпочтениях

Важно знать, что ей нравится в постели, а что нет.

У всех есть те или иные препятствия, или пределы, которые они не хотят, чтобы ты преступал. Знание этих "линий" даст тебе ясное представление о том, что ты можешь использовать и какие эксперименты уместны в постели. Помни о том, что именно твоя осведомленность позволит сделать максимум для ее удовольствия.

2. Расскажи, что тебя возбуждает

Поскольку секс – двустороннее движение, ты тоже должен рассказать о том, что тебя возбуждает.

Позы, которые ты хочешь попробовать, что заставляет тебя чувствовать себя дискомфортно, что же доставляет удовольствие. Вам следует откровенно обсудить все свои желания и потребности, чтобы не чувствовать себя смущенно, когда дело дойдет до процесса. А еще такой подход позволит избежать ситуаций, когда она делает то, что тебе не нравится.



Она должна знать, что тебя возбуждает / Фото Étienne Beauregard-Riverin

3. Выведай приоритеты

Важно понимать приоритеты в сексе. Напомним, что в идеале это должно быть желание максимально удовлетворить партнера.

Если же конкретизировать, то это может быть:

желание заниматься нежным, чувственным и романтическим сексом,

или же необходимость предаться животным инстинктам.

Важно, чтобы вы нашли компромисс, удовлетворяющий обе стороны. Мы же напоминаем, что для счастливых и крепких отношений секс очень важен. А все потому, что он позволяет поддерживать искру между вами обоими.

4. Поделитесь прошлым опытом

Это не значит, что ты должен рассказывать обо всех своих похождениях. Но ей следует понимать, какой опыт у тебя за плечами.

Не бойся назвать свои сильные и слабые стороны. Максимальная откровенность позволит избежать разочарований, часто возникающих в спальне. Более того, такой подход, когда ты обнажаешься перед ней, позволяет партнерше быть откровеннее с тобой. Вполне вероятно, что вкусы, которые она озвучила выше, – лишь попытки понравиться тебе. На самом же деле, ей интересен совсем другой секс. Будьте откровенны и искренни друг с другом.

5. Практикуйте соболезнования

Следует понимать, что в жизни секс может быть не таким уж идеальным, как нам показывают в кино.

Если что-то не получается – не дави на нее. Не требуй от нее большего, чем она может дать. Будь заботливым и позволь ей отказаться от секса, если у нее все еще возникают определенные сомнения. Помни, что вам должно быть хорошо двоим. В противном случае зачем вообще все это начинать?



Дело может не дойти до секса, и это нормально / Фото Claudia van Zyl

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Первый секс максимально интимный. Сделай все возможное, чтобы избавиться от напряжения и дискомфорта. Сосредоточься на ее удовольствии. И пусть это дарит тебе незаурядный кайф. Общайтесь, обсуждайте свои предпочтения и отдавайтесь страсти на все 100 процентов!