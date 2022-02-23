Что нужно обсудить с партнершей перед первым сексом
Источник:Times Of India
Следует понимать, что ваш общий первый секс – дело очень ответственное. Он, к слову, может определить, продолжите ли вы встречаться дальше. И мы расскажем, что обязательно следует обсудить.
Если ты хочешь, чтобы ваша первая интимная встреча не стала последней – возьми эти советы на вооружение. С их помощью ты сможешь узнать, чего действительно хочет партнерша от секса. Более того, эти знания позволят тебе подарить ей незабываемое удовольствие.
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1. Спроси о ее предпочтениях
- Важно знать, что ей нравится в постели, а что нет.
У всех есть те или иные препятствия, или пределы, которые они не хотят, чтобы ты преступал. Знание этих "линий" даст тебе ясное представление о том, что ты можешь использовать и какие эксперименты уместны в постели. Помни о том, что именно твоя осведомленность позволит сделать максимум для ее удовольствия.
2. Расскажи, что тебя возбуждает
- Поскольку секс – двустороннее движение, ты тоже должен рассказать о том, что тебя возбуждает.
Позы, которые ты хочешь попробовать, что заставляет тебя чувствовать себя дискомфортно, что же доставляет удовольствие. Вам следует откровенно обсудить все свои желания и потребности, чтобы не чувствовать себя смущенно, когда дело дойдет до процесса. А еще такой подход позволит избежать ситуаций, когда она делает то, что тебе не нравится.
Она должна знать, что тебя возбуждает / Фото Étienne Beauregard-Riverin
3. Выведай приоритеты
- Важно понимать приоритеты в сексе. Напомним, что в идеале это должно быть желание максимально удовлетворить партнера.
Если же конкретизировать, то это может быть:
- желание заниматься нежным, чувственным и романтическим сексом,
- или же необходимость предаться животным инстинктам.
Важно, чтобы вы нашли компромисс, удовлетворяющий обе стороны. Мы же напоминаем, что для счастливых и крепких отношений секс очень важен. А все потому, что он позволяет поддерживать искру между вами обоими.
4. Поделитесь прошлым опытом
- Это не значит, что ты должен рассказывать обо всех своих похождениях. Но ей следует понимать, какой опыт у тебя за плечами.
Не бойся назвать свои сильные и слабые стороны. Максимальная откровенность позволит избежать разочарований, часто возникающих в спальне. Более того, такой подход, когда ты обнажаешься перед ней, позволяет партнерше быть откровеннее с тобой. Вполне вероятно, что вкусы, которые она озвучила выше, – лишь попытки понравиться тебе. На самом же деле, ей интересен совсем другой секс. Будьте откровенны и искренни друг с другом.
5. Практикуйте соболезнования
- Следует понимать, что в жизни секс может быть не таким уж идеальным, как нам показывают в кино.
Если что-то не получается – не дави на нее. Не требуй от нее большего, чем она может дать. Будь заботливым и позволь ей отказаться от секса, если у нее все еще возникают определенные сомнения. Помни, что вам должно быть хорошо двоим. В противном случае зачем вообще все это начинать?
Дело может не дойти до секса, и это нормально / Фото Claudia van Zyl
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Первый секс максимально интимный. Сделай все возможное, чтобы избавиться от напряжения и дискомфорта. Сосредоточься на ее удовольствии. И пусть это дарит тебе незаурядный кайф. Общайтесь, обсуждайте свои предпочтения и отдавайтесь страсти на все 100 процентов!