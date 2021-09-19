Что нужно сказать возлюбленной во время секса, чтобы он был невероятным

Если ты думал, что в сексе нет места грязным словечкам, то это совсем не так. Более того, с их помощью можно не только изрядно разогреть свою партнершу, но и подарить пикантности сексу. Главное – использовать точные фразы, которые сделают ваш опыт еще лучшим.

Грязные слова делают секс лучшим. И хотя сначала они могут вызвать определенный дискомфорт, со временем они будут усиливать сексуальное возбуждение. С их помощью вы будете разжигать страсть и превратите секс на еще более яркое занятие.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Когда вы чувствуете себя сексуальными и сильными, а также проявляете творческий подход в своих словах и воображении, вы с большей вероятностью будете чувствовать себя комфортно, пробуя новые вещи,

– отмечает доктор Рейчел Нидл, лицензированный психолог из США.

Лови несколько примеров удачных грязных фраз, которые можно использовать во время интимных встреч. С их помощью вы сможете получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса.

"Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал"

Дай своей партнерше возможность управлять процессом. Подари ей ощущение власти и открой новые приятные впечатления в спальне. Будь готов к тому, что предложения будут не слишком целомудренными. На это и рассчитана эта фраза. Она позволяет взбудоражить внутреннего монстра, проявить настоящую похоть!



Спроси, чего хочет твоя партнерша / Фото Unsplash

"Вот так, это так хорошо!"

С помощью грязных разговоров и указаний мы можем добраться туда, куда нам нужно. И чем конкретнее директива, тем лучше.

"Этот тип грязных разговоров точно передает то, что тебе нравится, что важно как для тебя, так и для твоей партнерши", – предполагает доктор Нидл.

Хороший секс и хорошее общение переплетаются. У каждого из нас разные предпочтения и желания. Поэтому мы должны помнить, что партнер не способен считывать наши мысли.

"Я хочу заставить тебя кончить"

Доктор Нидл отмечает, что самоотверженность в спальне и громкое высказывание своего намерения довести партнершу до оргазма – почти гарантированно возбуждают.

"Приятно знать, что кто-то думает о твоем удовольствии. Хотя к этому заявлению можно приложить определенное давление, приятно, когда кто-то сосредоточен на желании подарить тебе удовольствие. Надеюсь, это чувство приведет к комфорту в попытке новых вещей и большей открытости в сексуальном плане", – подчеркивает она.



Эта фраза доказывает, что ты не эгоист в постели / Фото Unsplash

"Я думал об этом весь день"

И речь идет не о пицце, о которой ты мечтал целый день. С помощью этой фразы можно не на шутку разжечь желание своей партнерши. Поэтому и секс будет просто сумасшедшим. Задача этих слов: дать человеку, с которым ты рядом, знать, что ты думал о ней. А точнее, с нетерпением ждал секс с ней весь день. Ну кто же не хочет этого слышать?

"Как это ощущается?"

Эта фраза, которая обычно предназначена для стоматологов и мануальных терапевтов, невероятно сильная.

"Она короткая и приятная, но жизненно важная. Нескольких слов достаточно, чтобы сообщить партнерше, что тебе неравнодушен ваш опыт в спальне", – подчеркивает Нидл.

Помни, что грязные разговоры влияют на мозг иначе, чем обычные слова. Поэтому эта фраза может дать твоей партнерше достаточно, чтобы близость между вами была еще более тесной.



Не забывай спрашивать ее, как она себя чувствует здесь и сейчас / Фото Unsplash

"Черт возьми!"

"Скажи это. Кричи! Сообщи партнерше, насколько сильно ты испытываешь удовольствие, с помощью этих нескольких слов. Такая передача удовольствия может возбуждать твою партнершу, а также снять любое эмоциональное напряжение, которое может существовать", – подчеркивает доктор.

Тебе понравится Всего три техники позволяют существенно улучшить твой секс

Возьми на вооружение эти фразы. С их помощью секс станет ярче, а напряжение между вами исчезнет раз и навсегда. Гарантируем, это приятное занятие станет еще краше и насыщеннее!