Дыхание похоже на сирену, что выходит из твоего тела. Если ты дышишь плохо, этот "звук" будет сигнализировать о стрессе, напряжении и тревоге. Поэтому, чтобы по-настоящему получать удовольствие от секса, ты должен наладить глубокую связь со своей партнершей. По крайней мере в этом уверен Джимми Бердж, инструктор школы йоги Pure Yoga в Нью-Йорке. А самый простой способ сделать это – дышать, но с контролем.

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Осознанное дыхание улучшает секс

Во время секса тебя могут преследовать тысячи мыслей: работа, стрессы, зарплата, неуверенность в себе. Но все это можно отсеять, если научиться контролировать свое дыхание. Эта техника не только успокаивает, но и расслабляет твоё тело. Ты внимательно относишься к тому, что происходит перед тобой, и секс приносит больше удовольствия. Значительно больше!

"Ты становишься более опытным, потому что ты не будешь беспокоиться о прошлом или беспокоиться о будущем", – подчеркивает Бердж.

Не стоит забывать, что секс – это о хорошем самочувствии, поэтому контроль над своим дыханием – кратчайший путь к этому.

Как правильно дышать?

Лови 3 техники Берджа. С их помощью можно овладеть сознательное дыхание. Со временем они не только помогут тебе в сексуальной жизни, но и будут положительно влиять на другие сферы.

1. Упражнение для любого времени и места

Выполняй его в течение 1 минуты минимум 3 раза в день.

Вдохни от копчика к голове, а затем выдохни в противоположном направлении, от головы к копчику. Следи за своим дыханием, пока оно идет. Если ты заметишь определенные напряженные области, длительное дыхание может их расслабить.

"Повяжи цвет со своим дыханием, например, зеленый. Когда ты переходишь дорогу и видишь зеленый свет, он напомнит тебе, что ты снова должен осознавать свое дыхание", – рекомендует эксперт.



Правильное дыхание снимает напряжение, даря ощущение покоя / Фото Unsplash

2. Упражнение для стрессовых ситуаций

Выполняй его в течение 5 минут после пробуждения, перед сном или по мере необходимости.

Если ты оказался в напряженной ситуации, сосредоточься на ощущениях при дыхании. Например, когда ты вдыхаешь через нос, твоё дыхание прохладнее, а когда выдыхаешь – оно теплее. Думай о холодном дыхание как о спокойном ветре, а теплом – как о напряжении, которое ты выгоняешь из своего тела.

"Допустим, вы только покинули очень напряженную встречу или с нетерпением ждете, пока кто-нибудь пришлет вам текстовое сообщение... Это хорошее время для того, чтобы снять стресс", – добавляет он.

3. Упражнение, когда ты занимаешься сексом

Выполняй его все время, пока занимаешься сексом.

Во время секса сознательно дыши вместе со своей партнершей, обращая внимание на то, как ты дышишь, а затем на то, как дышит она. Если твоя вторая половинка дышит прерывисто или задерживает дыхание, попробуй делать глубокие вдохи. При необходимости установи зрительный контакт. Это позволит синхронизировать дыхание.



Глубокое дыхание позволяет получать больше удовольствия от секса / Фото Unsplash

"Вам не нужно садиться со своей партнершей и говорить что-то вроде "Давай дышать вместе", но вы заметите, что по мере того, как вы это делаете, ощущения будут усиливаться. Если вы оказались в напряженном моменте или это не сработает так, как вы думаете, просто сосредоточьтесь на своем дыхании", – подчеркивает Бердж.

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