Дыхание похоже на сирену, что выходит из твоего тела. Если ты дышишь плохо, этот "звук" будет сигнализировать о стрессе, напряжении и тревоге. Поэтому, чтобы по-настоящему получать удовольствие от секса, ты должен наладить глубокую связь со своей партнершей. По крайней мере в этом уверен Джимми Бердж, инструктор школы йоги Pure Yoga в Нью-Йорке. А самый простой способ сделать это – дышать, но с контролем.

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Осознанное дыхание улучшает секс

Во время секса тебя могут преследовать тысячи мыслей: работа, стрессы, зарплата, неуверенность в себе. Но все это можно отсеять, если научиться контролировать свое дыхание. Эта техника не только успокаивает, но и расслабляет твоё тело. Ты внимательно относишься к тому, что происходит перед тобой, и секс приносит больше удовольствия. Значительно больше!

"Ты становишься более опытным, потому что ты не будешь беспокоиться о прошлом или беспокоиться о будущем", – подчеркивает Бердж.

Не стоит забывать, что секс – это о хорошем самочувствии, поэтому контроль над своим дыханием – кратчайший путь к этому.

Как правильно дышать?

Лови 3 техники Берджа. С их помощью можно овладеть сознательное дыхание. Со временем они не только помогут тебе в сексуальной жизни, но и будут положительно влиять на другие сферы.

1. Упражнение для любого времени и места

  • Выполняй его в течение 1 минуты минимум 3 раза в день.

Вдохни от копчика к голове, а затем выдохни в противоположном направлении, от головы к копчику. Следи за своим дыханием, пока оно идет. Если ты заметишь определенные напряженные области, длительное дыхание может их расслабить.

"Повяжи цвет со своим дыханием, например, зеленый. Когда ты переходишь дорогу и видишь зеленый свет, он напомнит тебе, что ты снова должен осознавать свое дыхание", – рекомендует эксперт.

Правильное дыхание снимает стресс и напряжение
Правильное дыхание снимает напряжение, даря ощущение покоя / Фото Unsplash

2. Упражнение для стрессовых ситуаций

  • Выполняй его в течение 5 минут после пробуждения, перед сном или по мере необходимости.

Если ты оказался в напряженной ситуации, сосредоточься на ощущениях при дыхании. Например, когда ты вдыхаешь через нос, твоё дыхание прохладнее, а когда выдыхаешь – оно теплее. Думай о холодном дыхание как о спокойном ветре, а теплом – как о напряжении, которое ты выгоняешь из своего тела.

"Допустим, вы только покинули очень напряженную встречу или с нетерпением ждете, пока кто-нибудь пришлет вам текстовое сообщение... Это хорошее время для того, чтобы снять стресс", – добавляет он.

3. Упражнение, когда ты занимаешься сексом

  • Выполняй его все время, пока занимаешься сексом.

Во время секса сознательно дыши вместе со своей партнершей, обращая внимание на то, как ты дышишь, а затем на то, как дышит она. Если твоя вторая половинка дышит прерывисто или задерживает дыхание, попробуй делать глубокие вдохи. При необходимости установи зрительный контакт. Это позволит синхронизировать дыхание.

Глубокие вдохи и выдохи позволяют концентрироваться на сексе
Глубокое дыхание позволяет получать больше удовольствия от секса / Фото Unsplash

"Вам не нужно садиться со своей партнершей и говорить что-то вроде "Давай дышать вместе", но вы заметите, что по мере того, как вы это делаете, ощущения будут усиливаться. Если вы оказались в напряженном моменте или это не сработает так, как вы думаете, просто сосредоточьтесь на своем дыхании", – подчеркивает Бердж.

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Возьми на вооружение эти техники дыхания, чтобы сделать секс более приятным. Гарантируем, что тебя ждут новые и захватывающие ощущения и переживания!