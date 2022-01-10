Что о тебе может рассказать твоя манера пользоваться смартфоном

То, как мы справляемся с ситуациями, людьми и вещами, во многом раскрывает подробности нашей личности. Вот, например, манера пользоваться смартфоном.

Ни для кого не секрет, что вообразить ни один свой день без этого гаджета просто невозможно. А теперь обрати внимание на то, как ты пользуешься им. Оказывается, это может очень и очень многое о тебе рассказать.

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1. Одна рука поддерживает гаджет, а большой палец другой – листает

Если ты держишь смартфон так, то ты умный, рассудительный и мудрый мужчина.

Ты сначала анализируешь ситуацию, а потом делаешь шаги. Это заставляет тебя осторожничать, а также мешает другим обмануть тебя. А все потому, что ты продумываешь каждую ситуацию на несколько шагов вперед.

Но главный твой порок проявляется, когда дело доходит до чувств. Твоя стратегия идет коту под хвост, ведь на этой арене ты принимаешь необдуманные и скорые решения. А еще очень высокие шансы, что ты склонен к измене. Это сам понимаешь, может поставить крест на любых отношениях.



Это свидетельствует, что ты умен и рассудителен / Фото Hannah Busing

2. Пользуешься смартфоном обеими руками

Если ты так обращаешься со своим смартфоном, то скорость – это то, что тебе нравится.

Ты эффективен, умеешь быстро принимать решения, которые часто бывают правильными. Адаптация к меняющейся среде для тебя не проблема. Ты способен действовать и эффективно работать в новых условиях.

Однако по делам любви твоя эффективность не проявляется. Из-за твоего упорства ты иногда пропускаешь окно, чтобы приблизиться к человеку, к которому тебя тянет. И это, как правило, отпугивает его.

3. Держишь телефон в одной руке и пролистываешь большим пальцем

Если ты являешься этим человеком, то уровень твоей уверенности просто потрясающий!

Риск не пугает тебя, а действительно заставляет спешить. Ты делаешь все это с умом и это помогает тебе получать желаемые результаты.

Но когда дело доходит до любви, тебе нравится не торопиться. Все для того, чтобы лучше узнать человека. Ты не готов прыгать с головой во что-нибудь новое, пока не убедишься, что это именно то, что тебе нужно. Иногда это заставляет людей думать, что ты замкнутый человек.

4. Используешь указательный палец для пролистывания, пока держишь смартфон в другой руке

У тебя много замечательных творческих идей, которые часто воплощаешь в жизнь.

Тебе нравится одиночество, ведь оно помогает направить все свои мысли в нужное русло и создать шедевр.

В личной жизни ты становишься застенчивым, и это мешает тебе налаживать новые связи. Но когда кто-то пытается узнать тебя лучше, он поражен твоей личностью.



Такая манера свидетельствует о наличии творческих идей / Фото Jonas Leupe

Это интересно Что о тебе может рассказать твоя манера есть

Как видишь, манера пользоваться смартфоном может рассказать о тебе или твоем собеседнике достаточно много. Так что можешь обратить на нее внимание во время знакомства с новыми людьми.