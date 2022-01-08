Оказывается, манера есть позволяет лучше понять своего собеседника. Более того, ты можешь понять, что происходит с тобой. Поэтому мы попытаемся пройтись по самым распространенным, чтобы каждый мог узнать о себе больше.

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1. Ты ешь медленно

Те, кто ест медленно, обычно очень терпеливы. Они вкусят каждый кусочек, не спешат и уважают время еды. Но такие люди следуют тому же принципу и в своей рабочей жизни. Это может раздражать других, любящих выполнять все вовремя.

2. Ты спешишь во время еды

Эти люди многозадачны. Они никогда не срывают дедлайн и действительно отрабатывают его раньше. Такие люди очень склонны к соперничеству, но могут пропускать некоторые особые моменты своей жизни.

3. Ты – фанат презентаций

Если ты из тех, кто любит, чтобы еда была хорошо представлена ​​на тарелке или много работает над сервировкой, то ты организованная личность. Ты любишь, чтобы все было чисто. Твой дом, вероятно, безупречен, ведь тебя бесит беспорядок и хаос.



Фанаты презентаций – организованные личности / Фото Ahmad Ossayli

4. Придирчивый дегустатор

Ты человек, который не может выйти из своей зоны комфорта. Такие люди испытывают страх неудачи, но они также из тех, кто стремится учиться и не боится задавать вопросы.

5. Ты ешь неаккуратно

Если у тебя все в тарелке перемешано, то ты общительный человек. Такие люди принимают на себя ответственность на работе. Они любят свою работу и могут находить время для своих близких. Но иногда их стремление заставляет терять счет времени, поэтому они в конечном счете пропускают сроки.

6. Фанат экспериментов

Склонен рисковать? Есть самые удивительные блюда и причудливые сочетания? Это значит, что ты любишь выходить из своей зоны комфорта и рисковать в жизни. Такие люди точно не скучны и действительно известны своей храбростью.

7. Ты громко ешь

Некоторые люди громко жуют, и это очень раздражает. Они даже разговаривают с открытым ртом. Такие люди экстраверты и очень общительны. И им буквально все равно, что о них думают другие. Им действительно тяжело с некоторыми людьми из-за их пренебрежительного отношения.



Если ты громко ешь, то ты экстраверт и общительный / Фото Jesson Mata

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