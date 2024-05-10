Какие изменения происходят с твоим телом, когда тебе разбивают сердце

Когда завершаются отношения, тебе кажется, что наступает конец света. Хотя это звучит несколько драматизировано, это правда, что это один из самых сложных процессов, с которым трудно справиться.

А все потому, что после окончания романтических отношений мы можем чувствовать, что часть нас ушла. И нет сомнений, что это одно из самых сложных переживаний, в котором есть много боли, ностальгии, растерянности, вины и других эмоций, которые никак не способствуют личному благополучию. Звучит драматично, правда? Хорошо, что у нас есть наука, которая подтверждает эту истину, и мы можем прожить наши страдания в мире и спокойствии.

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Согласно нескольким исследованиям, когда ты переживаешь разбитое сердце, ты чувствуешь трансформации в твоем теле, которые порождают боль и похожи на физическую болезнь, не говоря уже об эмоциональных трудностях, которые предполагает разлука с партнером. Более того, это тема, которая не так тщательно исследована, как изменения в организме, происходящие, когда мы влюбляемся, поскольку мало кто хочет говорить о конце, поскольку он не такой романтический, как начало отношений.

Вот некоторые из изменений, которые происходят в твоем теле, когда тебе разбивают сердце.

В твоих клетках

Согласно исследованиям Стива Коула, профессора медицины, психиатрии и биоповеденческих наук Медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), во время разрыва отношений происходят трансформации на геномном уровне, которые стоит принять во внимание.

Например, измерив некоторые клетки иммунной системы людей после развода, они обнаружили, что они были воспалены, потому что люди чувствуют себя напуганными и одинокими. И, как инстинкт выживания, это заставляет их иммунную систему аномально активироваться, как это происходит при наличии угрозы.



Ты чувствуешь себя одиноким, когда завершаются отношения / Фото freepik

По словам эксперта, "кажется, что когда нас покинули, наши тела интерпретируют это так же как если бы нас буквально оставили одних в саванне во времена наших предков, боясь хищников или болезней: это тот же процесс, опять же, глубоко эволюционировал".

В мозгу

С другой стороны, некоторые исследователи анализировали разбитое сердце, глядя на мозг людей, переживающих разрыв отношений, с помощью сканеров для изучения их мозговых волн. Одним из таких случаев является исследование биологического антрополога Хелен Фишер, которая провела МРТ у людей, переживающих окончание отношений, и обнаружила, что у них активизируются участки мозга, связанные с зависимостью и тоской, так что если наш партнер уходит или исчезает, боль от потери этого стимула активируется и порождает чувство зависимости.

Конечно, когда положительный стимул, которым является партнер, не возвращается, у мозга не хватает химических веществ, которые генерируют счастье, повышается уровень гормонов стресса, и тело просит вернуть это ощущение удовольствия (именно поэтому мы можем стать чрезмерно настойчивыми в стремлении снова встретиться с кем-то). Другие исследования МРТ обнаружили, что боль от разбитого сердца обрабатывается в участках мозга, которые отвечают за физическую боль, а это означает, что организм воспринимает разрыв отношений так же серьезно, как и болезнь.



Твой организм воспринимает разрыв как болезнь / Фото freepik

В гормонах

Как ты, наверняка, уже знаешь, когда мы влюбляемся, у нас высвобождаются такие гормоны, как окситоцин, дофамин и вазопрессин, которые усиливают чувство возбуждения, счастья, доверия и влечения. В свою очередь, также выделяется больше тестостерона и эстрогена, что повышает сексуальное влечение и физическую энергию человека.

И наоборот, когда люди разлюбили, уровень этих гормонов резко падает, из-за чего они испытывают недостаток сексуального влечения и физической связи с людьми. Это можно интерпретировать как тоску по дому, которая имеет определенную долю правды, но также является гормональным изменением.

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Желаем, чтобы тебе не разбивали сердце. И если отношения таки доходили до логического завершения, то расходились вы максимально экологично. В любом случае, если тебя что-то беспокоит и ты не можешь справиться сам – обязательно обратись за советом экспертов.

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