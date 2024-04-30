Что нужно сказать? Как долго можно говорить об этом? Давать советы или подождать? Звонить или дать отдохнуть? Даже ответы на эти вопросы не являются аксиомами, а зависят от нюансов в отношениях каждого человека.

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Однако есть определенные элементы, которые можно принять во внимание, поддерживая друга, переживающего развод. На них обратила внимание писательница и эксперт по вопросам здоровья и отношений Дженси Данн.

Организуй пространство, где можно расслабиться

Когда люди переживают горе разлуки, они могут чувствовать, что стали обузой для других. Они часто не знают, как найти баланс между разговорами о том, что их беспокоит, и пространством для того, чтобы отпустить.

Они часто не знают, как найти баланс между разговорами о том, что их беспокоит, и пространством для того, чтобы отпустить. Поэтому ты можешь организовать для друга пространство, предназначенное только для высвобождения, чтобы если он чувствует, что есть что-то, о чем хочется поговорить, то мог воспользоваться этим моментом и не стесняться говорить. Также и ты в этом пространстве сможешь сконцентрировать свою энергию на конкретном моменте. Речь, к примеру, о получасовой прогулке дважды в неделю, или о домашних посиделках за футболом и тому подобном.

Составь план на трудные времена

Во время развода не все периоды одинаково трудны. Будут дни, когда мало что происходит, но будут и такие, когда нужно подписывать бумаги, собирать вещи или прощаться с семьей бывшей пары. Тогда очень пригодится друг рядом.

Будут дни, когда мало что происходит, но будут и такие, когда нужно подписывать бумаги, собирать вещи или прощаться с семьей бывшей пары. Тогда очень пригодится друг рядом. В этом смысле ты можешь договориться с человеком, который разводится, что на время, когда ему придется делать что-то тяжелое, грустное или плохое, у него будет план. К примеру, если ты знаешь, что в среду будет сложный процесс, закажи ужин в месте, которое нравится, или домой.

Важно корректно помогать другу, если он переживает развод / Фото freepik

Напоминай другу, что он все еще может развлекаться

Во время разлуки наиболее болезненной является мысль о том, что какие-то привычные вещи или действия, которыми мы привыкли наслаждаться, теперь станут недоступны, ведь определенного особого человека больше нет в нашей жизни. В таком случае полезно вернуться к этим вещам или действиям и заниматься ими самостоятельно или с хорошими друзьями.

ведь определенного особого человека больше нет в нашей жизни. В таком случае полезно вернуться к этим вещам или действиям и заниматься ими самостоятельно или с хорошими друзьями. Итак, спроси своего друга, переживающего развод, что он любил делать со своей парой, и если это то, что он снова хочет пережить, вы можете сделать это вместе. К примеру, если он любил ходить в кино каждое воскресенье, вы можете делать это вместе, создавая новую традицию.

Вернись к тому, чего не хватает

Когда человек в отношениях, дружба может измениться из-за рутины. И хотя лучше всего научиться поддерживать баланс между отношениями и дружбой, все же есть определенные виды деятельности с друзьями, какие человек делает не так часто, как раньше.

между отношениями и дружбой, все же есть определенные виды деятельности с друзьями, какие человек делает не так часто, как раньше. Если ты поддерживаешь кого-то, кто переживает развод, спроси, по чему он больше всего скучает из времени до отношений, и пригласи его снова это пережить.

Не критикуй, а помогай

Не стоит говорить плохо о бывшей паре, это может усилить чувство вины. В этом смысле лучше помочь другу со следующими шагами.

В этом смысле лучше помочь другу со следующими шагами. К примеру, помочь объявить о расставании всем, кому это необходимо, или проследить за юридическими процессами и тому подобное. Лучшее сопровождать и помогать, чем наполнять атмосферу отрицательной энергией.

Верни друга к самому себе