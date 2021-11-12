Что такое токсическая сексуальность и почему она отрицательно влияет на нас

Фигуры супермоделей, порно, необычные сексуальные практики – все это вызывает нереалистичные представления о сексе. Следует раз и навсегда понять, что в повседневной жизни секс редко связан с кружевным бельем, лепестками роз в ванной, а также безумным марафоном.

И это совсем нормально. Вот почему нам нужно почаще говорить о сексе. И самое важное, что делать это нужно откровенно и честно. Попробуем разобраться, что такое токсичная сексуальность и почему ей не место в наших спальнях.

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Секс идеализируют, а зря

Очень многое из того, что мы встречаем в повседневной жизни, сильно сексуализировано: реклама, сериалы и т.д. Теперь ты задаешь себе вопрос: разве это не положительно? Секс наконец-то перестает быть темой, о которой стыдно говорить. Но есть одно "но"...

Изображения секса, эротических фигур супермоделей, которые мы видим все время, не соответствуют действительности. Люди склонны сравнивать себя с идеалами. Что и делает сексуализацию достаточно токсичной. Что и приводит к тому, что мы начинаем сомневаться в себе: почему это так не работает?

Я гарантированно не буду выглядеть так сексуально во время секса;

Неужели мне действительно нужно делать что-нибудь подобное, чтобы подарить удовольствие своей партнерше.

В сексе должно быть только одно правило: это должно быть классно для всех участвующих.



В сексе каждый партнер должен получать удовольствие / Фото We-Vibe Toys

Почему сексуального просвещения недостаточно?

К сожалению, на занятиях по половому воспитанию нам объясняли только, как надеть презерватив на банан. Ну и, конечно же, рассказали о заболеваниях, передающихся половым путем. Но согласно исследованию BZgA, в котором принимали участие подростки и молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, главный источник информации – не уроки. К примеру, треть 14-летних мальчиков черпают знания из порно.

Отсюда и заблуждения о том, что во время секса женщины должны громко кричать, а также каждый раз достигать оргазма. Хотя каждая 10 женщина никогда не достигала оргазма. Согласно исследованию специализированного журнала "Архив сексуального поведения", только 65% женщин регулярно достигают оргазма. И это нормально.

Порно и отсутствие разнообразия становятся проблемой

Грубые действия и унизительные изображения женщин вполне нормальны во многих порнофильмах. Поэтому часто молодежь, которая познает себя благодаря порно, считает, что секс должен быть именно таким.



Не стоит пытаться повторить то, что вы увидели в порно / Фото Dainis Graveris

Что тогда делать?

Следует понять раз и навсегда, что секс не работает так, как в порно. Это не всегда утонченный процесс, в котором все идет гладко. Следует понимать, что иногда бывают забавные ситуации, иногда – откровенно плохие. И это нормально. К сожалению, нормально, когда твой член может недостаточно уверенно стоять. Нормально, что девушка не желает секса. А вот не говорить о сексе со своей партнершей – не нормально. Поэтому мы рекомендуем это делать как можно чаще.

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Пора избавиться от ярлыков, связанных с сексом. Помни о том, что этот процесс должен доставлять удовольствие. И не только тебе, но и твоей партнерше. Обсуждайте свои вкусы, наслаждайтесь процессом и будет вам счастье!