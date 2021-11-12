Що таке токсична сексуальність та чому вона негативно впливає на нас

Фігури супермоделей, порно, незвичайні сексуальні практики – усе це викликає нереалістичні уявлення про секс. Варто раз і назавжди зрозуміти, що у повсякденному житті секс рідко пов'язаний з мереживною білизною, пелюстками троянд у ванній, а також божевільним марафоном.

І це абсолютно нормально. Ось чому нам потрібно частіше говорити про секс. І найважливіше те, що робити це потрібно відверто та чесно. Спробуймо розібратися, що ж таке токсична сексуальність та чому їй не місце у наших спальнях.

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Секс ідеалізують, а дарма

Дуже багато з того, що ми зустрічаємо у повсякденному житті, сильно сексуалізоване: реклама, серіали тощо. Тепер ти ставиш собі питання: хіба це не позитивно? Секс нарешті перестає бути темою, про яку соромно говорити. Але є одне "але"...

Зображення сексу, еротичних фігур супермоделей, які ми бачимо весь час, не відповідають дійсності. Люди схильні порівнювати себе з ідеалами. Що й робить сексуалізацію доволі токсичною. Що й призводить до того, що ми починаємо сумніватися у собі: чому це так не працює?

Я гарантовано не виглядатиму так сексуально під час сексу;

Невже мені справді потрібно робити щось подібне, щоб подарувати задоволення своїй партнерці.

У сексі має бути лише одне правило: це має бути класно для усіх, хто бере участь.



У сексі кожен партнер повинен отримувати задоволення / Фото We-Vibe Toys

Чому сексуальної просвіти недостатньо?

На жаль, на заняттях зі статевого виховання нам пояснювали лише, як одягнути презерватив на банан. Ну і, звичайно ж, розповіли про захворювання, які передаються статевим шляхом. Але, згідно з дослідженням BZgA, в якому брали участь підлітки та молодь у віці від 14 до 25 років, головне джерело інформації – не уроки. Наприклад, третина 14-річних хлопчиків черпають знання з порно.

Звідси й хибні думки про те, що під час сексу жінки повинні голосно кричати, а також щоразу досягати оргазму. Хоча, кожна 10 жінка ніколи не досягала оргазму. Згідно з дослідженням спеціалізованого журналу "Архів сексуальної поведінки", лише 65% жінок регулярно досягають оргазму. І це нормально.

Порно та відсутність різноманітності стають проблемою

Грубі дії та принизливі зображення жінок цілком нормальні у багатьох порнофільмах. Тож часто молодь, яка пізнає себе завдяки порно, вважає, що секс повинен бути саме таким.



Не варто намагатися повторити те, що ви побачили у порно / Фото Dainis Graveris

І що тоді робити?

Варто затямити собі раз і назавжди, що секс не працює так, як у порно. Це не завжди витончений процес, в якому все іде гладко. Варто розуміти, що іноді бувають кумедні ситуації, іноді – відверто кепські. І це нормально. На жаль, нормально, коли твій член може недостатньо впевнено стояти. Нормально, що дівчина не хоче сексу. А от не говорити про секс зі своєю партнеркою – не нормально. Тож ми рекомендуємо робити це якомога частіше.

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Пора позбутися ярликів, пов'язаних із сексом. Пам'ятай про те, що цей процес повинен дарувати задоволення. І не лише тобі, а й твоїй партнерці. Обговорюйте свої вподобання, насолоджуйтеся процесом і буде вам щастя!