Чувствуешь себя младше своего возраста: в этом есть существенное преимущество

Чувствуешь себя моложе своего возраста? Оказывается, в этом есть значительной преимущество. И о нем мы расскажем тебе дальше.

Казалось бы, носить джинсы скинни, когда тебе за 40 – странно. Но ученые убеждены, что иногда очень полезно чувствовать себя гораздо моложе, чем ты на самом деле. Здесь важно, чтобы ты реально так себя чувствовал, а не притворялся.

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В исследовании, опубликованном в журнале "Психология и старение" Американской психологической ассоциации говорится:

субъективное чувство себя младшим – показатель меньшего ухудшения функционального здоровья среди людей преклонного возраста.

Аналогичным образом, среди людей, чувствующих себя моложе, ослабляется негативное влияние стресса на изменение функционального здоровья.

Доктор Франсин Тодер заявляет, что если мы чувствуем себя моложе, чем мы есть, мы создаем тип регулятора стресса. Интересно, что его количество может расти с возрастом, вызывая другие положительные эффекты. Таким образом, идея о том, что "40 – новые 20", на самом деле может помочь избежать некоторых проблем, связанных со стрессом, а также сохранить наше здоровье после определенного возраста.



Восприятие себя младшим снижает уровень стресса / Фото Nik Shuliahin

Это, конечно, не значит, что для того, чтобы чувствовать себя моложе, ты должен одеваться как подросток и точно так же себя вести. Но это стимул использовать мудрость возраста, не теряя любопытства, узнавать новое.

Как чувствовать себя младше, чем ты есть

Если не получится сразу и спонтанно, Тодер рекомендует: "Пытайтесь окружить себя молодыми людьми, которые могут расширить ментальные и культурные границы вашего мира посредством видения своего поколения".

Призыв быть более открытым и не закрывать себя для новых идей, потому что неправильно полагать, что только то, что мы пережили в юности, имеет ценность.

Возможно, было бы хорошо заняться чем-нибудь, что в молодости или в среднем возрасте не соответствовало нашему образу жизни. Изучите что-то новое, например, иностранным языком, рисуйте акварелью или займитесь резьбой по дереву,

– призывает доктор.



Нет правильного или неправильного возраста для разных видов деятельности / Фото LECHAT Valentin

По словам эксперта, это может повлечь за собой расширение нашей сети социальных отношений. Это особенно важно для тех, кому за 60, ведь с возрастом близкие родственники и друзья исчезают по разным причинам.

"Самое главное – сокретить ограничивающие негативные мнения", – подчеркивает Тодер.

Как уже упоминалось, есть люди, убежденные, что их возраст мешает им заниматься определенными видами деятельности. Например, видеоиграми, лазаньем по горам или, например, написанием книги.

В жизни большинства людей нормально ходить сначала в школу, потом – в университет, а после этого – на работу. И когда они завершают свою карьеру, они убеждены, что пришло время, когда их жизнь дошла до логического конца. Однако они забывают, что люди никогда не перестают учиться и могут пробовать новые вещи. К примеру, пробуют что-то интересное в новой стране.

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Независимо от возраста, если ты будешь оставаться молодым душой, ты будешь интересен с годами. А это значит, что твоих внуков ожидает очень крутой и веселый дедушка, который вместе с ними будет рубиться в компьютерные игры.