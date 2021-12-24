Даша Астафьева в белье снялась в обществе гусей: соблазнительные фото певицы

Певица Даша Астафьева, несомненно, наша любимица. Так что мы с огромным удовольствием следим за ней в инстаграме. И все потому, что она регулярно выкладывает горячие фото.

Вот на этот раз она, например, поделилась серией соблазнительных кадров, сделанных у воды. На фотографиях Даша Астафьева позирует в эротическом нижнем белье в обществе гусей.

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И хотя кадры сделаны еще осенью, это не мешает нам любоваться ими уже и сейчас. Они не только изрядно согревают в эти лютые морозы, но и хорошенько поднимают настроение. Неудивительно, что певицу буквально засыпали лайками и комплиментами. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая красивая девушка";

"Ты просто невероятная";

"Берегите ягодицы. Гуси, они такие";

"Шикарная";

"Истинная богиня";

"Соблазнила гусей".



Горячие фото Даши Астафьевой взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Астафьевой



Горячие фото Даши Астафьевой взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Астафьевой

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Признаемся, нам эти фотографии певицы очень и очень нравятся. Поэтому мы не только поставили ей лайк, но и призываем тебя сделать то же самое. Если ты до сих пор не подписан на Дашу Астафьеву, то, по нашему мнению, это лучший случай. Это позволит тебе быть одним из первых, кто будет любоваться горячими фотографиями красавицы.