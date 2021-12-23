Анастасия Эшли решила, что скрывать свое безупречное тело – не самая лучшая идея. Поэтому она снялась в соблазнительном купальнике, который позволил вдоволь полюбоваться ее изгибами.

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"В последнее время я очень одержима розовым цветом", – написала она.

Мы должны признать, что розовый ей очень подходит. Он не только подчеркивает ее природную красоту, но и делает ее еще милее. Хотя, куда больше? Неудивительно, что подписчики спортсменки были максимально щедры на лайки, а также комплименты:

"Ты очаровательна";

"Чистая безупречность";

"Твоя красота буквально сияет";

"У тебя идеальные изгибы";

"Потрясающая крошка";

"Мне тоже нравится розовый на тебе";

"Ты очень сексуальна";

"Какая же ты горячая".



Анастасия Эшли примерила соблазнительный купальник / Фото с инстаграма Эшли



Анастасия Эшли примерила соблазнительный купальник / Фото с инстаграма Эшли

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