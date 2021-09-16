Даша Астафьева в соблазнительном белье лишила подписчиков сна

16 сентября 2021 , 02:41
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Источник:

инстаграм Даши Астафьевой

Нам безумно нравится Даша Астафьева. Особенно приходятся по душе фото, которые певица выкладывает на своем инстаграме. Вот, например, последний ее пост, на котором она позирует в соблазнительном нижнем белье.

Эффектные кадры Даша Астафьева сделала у зеркала, а также на кресле. Поклонники певицы имели возможность не только полюбоваться соблазнительными ножками красавицы, но и ее упругими ягодицами.

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Неудивительно, что подписчики Даши Астафьевой были максимально щедрыми на лайки, а также комментарии. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Я сейчас упаду в обморок от этой красоты";
  • "Боже, какая же вы красивая";
  • "Красивая";
  • "Удивительно привлекательная женщина";
  • "Я думаю, что инстаграм открыли, чтобы Даша Астафьева могла там открыть свой аккаунт";
  • "Какая же вы невероятная";
  • "Чрезвычайная Даша";
  • "Очень нежная и обольстительная";
  • "Это зеркало никогда не отражало образ женщины, прекраснее тебя";
  • "Атмосферные фото";
  • "Богиня вселенной";
  • "Вот и как теперь уснуть?".


Даша Астафьева снялась в эротическом образе / Фото с инстаграма Астафьевой


Даша Астафьева снялась в эротическом образе / Фото с инстаграма Астафьевой

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А действительно, мы здесь уже половину ночи не можем заснуть после этих фото Даши Астафьевой. Тебя мы призываем подписаться на красавицу. Гарантируем, тебе понравятся новые фото, которые она публикует в сети.
 

Автор: Назарій Лазур