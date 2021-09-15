На фотографиях, которые безумно понравились подписчикам Жозефины Форсберг, она позирует в откровенном купальнике, а также порванных джинсах. Что касается купальника, то он привлекает максимум внимания, ведь каждый может полюбоваться бюстом красавицы.

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"Сентябрь кажется новым августом", – написала она под публикацией.

Подписчикам Жозефины Форсберг безумно понравились фотографии. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Люблю твою атмосферу";

"У тебя сногсшибательный вид";

"Мне нравится твой стиль";

"Красивая девушка";

"Очень горячая";

"Сексуальная красотка";

"Девушка с моей мечты";

"Крутые фото";

"Такая соблазнительная и чувственная".



Жозефина Форсберг показала грудь в смелом образе / Фото с инстаграма Форсберг



Жозефина Форсберг показала грудь в смелом образе / Фото с инстаграма Форсберг

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