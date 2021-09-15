На фотографиях, которые безумно понравились подписчикам Жозефины Форсберг, она позирует в откровенном купальнике, а также порванных джинсах. Что касается купальника, то он привлекает максимум внимания, ведь каждый может полюбоваться бюстом красавицы.

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"Сентябрь кажется новым августом", – написала она под публикацией.

Подписчикам Жозефины Форсберг безумно понравились фотографии. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Люблю твою атмосферу";
  • "У тебя сногсшибательный вид";
  • "Мне нравится твой стиль";
  • "Красивая девушка";
  • "Очень горячая";
  • "Сексуальная красотка";
  • "Девушка с моей мечты";
  • "Крутые фото";
  • "Такая соблазнительная и чувственная".

Жозефина Форсберг показала грудь в смелом образе
Жозефина Форсберг показала грудь в смелом образе / Фото с инстаграма Форсберг

Жозефина Форсберг показала грудь в смелом образе
Жозефина Форсберг показала грудь в смелом образе / Фото с инстаграма Форсберг

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Следить за Жозефиной Форсберг в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем подписаться на шведскую модель. Это позволит одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы!