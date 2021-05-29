Сексуальная украинская телеведущая прикрыла обнаженный бюст букетом: соблазнительное видео 18+

Телеведущая Даша Трегубова не устает радовать своих подписчиков. На днях она выложила фото, на котором позирует топлес, прикрывая голый бюст цветами. А теперь же она поделилась видео бэкстейджа съемки. Наслаждайся порцией соблазна от 41-летней телеведущей Даши Трегубовой на Men 24!
Волшебная Даша Трегубова в конце весны порадовала нас соблазнительной съемкой. А еще телеведущая позволила нам заглянуть за кулисы съемочного процесса, поделившись роликом с бэкстейджа. Сама же съемка была посвящена Дню меланомы в мире. На видео можно увидеть, как обворожительная красотка стыдливо прикрывает свой обнаженный бюст пионами. На этот ролик можно смотреть снова и снова.
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"Получила от вас много комплиментов моему фото с пионами. Поэтому показываю бэкстейдж нашей съемки", – написала она под постом.
Подписчики и на этот раз засыпали ее не только лайками, но и комментариями. Традиционно оставляем тебе лучшие из них:
- "Какая же вы красивая. Смотреть – не насмотреться";
- "Без цветов было бы еще интереснее";
- "Боже, какая же вы красивая";
- "Волшебная";
- "Люблю такие букеты";
- "Вы просто невероятная";
- "Вы настоящая королева красоты";
- "Настоящий секс";
- "Очень красиво и эротично".
Мы тоже в восторге от Даши Трегубовой. Поэтому не забудь поставить лайк под видео с бэкстейджа. А еще мы рекомендуем подписаться на телеведущую, чтобы не пропустить порцию горяченького от красавицы!
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