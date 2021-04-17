2021 однозначно можно назвать годом новых возможностей. Мы быстро адаптировались к новым условиям, а также научились снова наслаждаться жизнью сполна. С громкими вечеринками у себя дома. С хорошим и качественным алкоголем, а также только теми людьми, с которыми ты на одной волне. Стань настоящим королем вечеринок, а помогут тебе в этом наши простые рекомендации!

Вечеринки дома стали безумно популярными в последнее время. Конечно, главное, чтобы круто провести время, – это друзья. Однако, чтобы вечеринка запомнилась и прошла успешно – стоит еще и тщательно подготовиться.

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Лучшая вечеринка – твоя вечеринка

Ограничения – новая возможность. Поэтому, несмотря на закрытые клубы ты можешь смело устроить крутую вечеринку в собственном доме. А мы знаем несколько важных компонентов, без которых сложно представить веселый вечер.

Атмосфера. Нужно не только убрать дома, спрятав лишние вещи. Следует также обдумать все до деталей. Можно начать, например, с тематики вечера. Продумать дресс-код и фишки. Также мы предлагаем позаботиться над оформлением помещения. Свою берлогу ты можешь превратить в настоящий клуб, а сам – стать королем вечеринки!



Зови друзей, чтобы устроить веселую вечеринку у себя дома / Фото Adobestock

Закуски. Сложно представить классную вечеринку без напитков и закусок. Мы предлагаем отдать предпочтение простым и легким блюдам: канапе, сэндвичи, роллы. Ты же помнишь о том, что говорится о вечеринке. Никто не будет сидеть грустно за столом и поедать любимые мамины голубцы. Если ты не хочешь обременять себе жизнь, то можешь воспользоваться услугами доставки. В несколько кликов ты можешь выбрать любимые блюда, а курьер привезет их прямо тебе под дверь. Это бесценно.

Музыка. Музыкальное сопровождение – не менее важная составляющая успешной вечеринки. Для тематических вечеринок стоит подобрать музыку в соответствующем стиле. Треки должны быть положительными и легкими. Не нужно выбирать слишком сложные для восприятия песни. Также мы рекомендуем отдать предпочтение трекам, у которых нет резких перепадов громкости.



Крутая и драйвовая музыка – неотъемлемая составляющая успешной вечеринки / Фото Unsplash

Идеальный плейлист должен состоять из популярных мировых хитов, которые слышал каждый. Если ты не хочешь, чтобы друзья залипали в гаджетах, нужно уделить внимание танцевальным трекам. Они зажигательные и энергичные, что позволяет каждому отрываться и танцевать целый вечер.

Рекомендуем воспользоваться лайфхаком и не создавать плейлисты самостоятельно. Например, универсальным вариантом будет один из ярких и зажигательных списков музыки, подобранных в стиле вкусовой линейки водки The Inked Collection. Включай Radio MusiCocktail по ссылке https://musicocktail.club/ , чтобы сделать свою вечеринку драйвовой и незабываемой. Выбирай один из трех миксов на свой вкус. Если же party продлится до утра, тогда пригодятся сразу три!

Слушай и миксуй

Включай крутую музыку и миксуй яркие коктейли на собственной вечеринке. Их мы рекомендуем приготовить с помощью наборов вкусовой линейки водки The Inked Collection . Особенность коктейлей заключается в том, что они состоят только из двух ингредиентов. Поэтому ты сможешь запросто миксовать яркие вкусы, чтобы хорошо провести время.



Для приготовления этих коктейлей тебе понадобятся всего 2 ингредиенты / Фото Nemiroff

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