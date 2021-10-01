"А девочка созрела": Мишель Андраде обнажила грудь для Playboy

1 октября 2021 , 02:35
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Источник:

инстаграм Мишель Андраде

Мишель Андраде не на шутку взбудоражила своих подписчиков. А все потому, что певица снялась для мужского журнала Playboy. Горячие фото, на которых можно увидеть красавицу топлес, однозначно лишат тебя сна и покоя!

На фотографиях Мишель Андраде позирует в кожаных жакете и брюках. Примерила смелый образ она на голое тело. Последнее фото, к слову, понравится тебе больше всего.

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"Обожаю эту фотосессию. Да, это для Playboy", – написала она под публикацией.

Эротические кадры собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

  • "Бомба-ракета";
  • "Каменских укусила?";
  • "Когда уже OnlyFans?";
  • "А девочка созрела";
  • "Мишка, это просто пожар";
  • "Вау, это слишком горячее";
  • "Четвертое фото просто невероятное";
  • "Ты просто невероятная";
  • "Красивые фотографии";
  • "У меня телефон загорелся";
  • "Наконец тема груди раскрыта".


Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде

Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде

Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде

Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде

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Смелость Мишель Андраде вызывает неподдельный восторг. Поэтому не поленись подписаться на певицу. Ей будет приятно, а у тебя будет возможность одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы.

Автор: Назарій Лазур