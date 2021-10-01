"А девочка созрела": Мишель Андраде обнажила грудь для Playboy

Мишель Андраде не на шутку взбудоражила своих подписчиков. А все потому, что певица снялась для мужского журнала Playboy. Горячие фото, на которых можно увидеть красавицу топлес, однозначно лишат тебя сна и покоя!

На фотографиях Мишель Андраде позирует в кожаных жакете и брюках. Примерила смелый образ она на голое тело. Последнее фото, к слову, понравится тебе больше всего.

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"Обожаю эту фотосессию. Да, это для Playboy", – написала она под публикацией.

Эротические кадры собрали тысячи лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

"Бомба-ракета";

"Каменских укусила?";

"Когда уже OnlyFans?";

"А девочка созрела";

"Мишка, это просто пожар";

"Вау, это слишком горячее";

"Четвертое фото просто невероятное";

"Ты просто невероятная";

"Красивые фотографии";

"У меня телефон загорелся";

"Наконец тема груди раскрыта".



Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде



Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде



Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде



Мишель Андраде снялась для Playboy / Фото с инстаграма Андраде

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Смелость Мишель Андраде вызывает неподдельный восторг. Поэтому не поленись подписаться на певицу. Ей будет приятно, а у тебя будет возможность одним из первых наслаждаться горячими фото красавицы.