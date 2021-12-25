Для холодных зимних вечеров: 7 проверенных секс-поз

Зимой секс становится более соблазнительным и жарким. А все потому, что вас больше не беспокоит ни повышенное выделение пота, ни духота в спальне. Более того, его можно использовать, чтобы согреться.

Но знал ли ты, что есть способ получить еще большее удовольствие от секса зимой? Для этого следует взять на вооружение одну из этих позиций. Они позволят не только получить максимум кайфа, но и изрядно согреться холодными вечерами.

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7 лучших поз для секса зимой

1. Миссионерская позиция

Всегда полагайся на базовое и классическое. Эта старая хорошая позиция для секса всегда удобна и великолепна. Вы можете накрыть себя одеялом, чтобы вам было достаточно тепло, пока вы хорошо проводите время.

2. Ложки

Эту секс-позу часто недооценивают, а зря. Нет ничего более эротичного, чем трение обнаженных тел друг о друга. Секс в этой позиции максимально уютный, тёплый и защищенный. А еще у тебя есть возможность обнимать свою партнершу и стимулировать ее эрогенные зоны руками.



Трение обнаженных тел подарит максимум удовольствия / Фото We-Vibe Toys

3. Поза 69

Эта позиция понравится парам, которые обожают приключения. Эта позиция предполагает не только максимум удовольствия, но и новые приятные ощущения. Для максимальной интимности можно попытаться заняться сексом в этой позиции под одеялом. И тепло, и темно.

4. Секс под душем

Теплый душ может помочь вам согреться. А еще он позволит получить целую гамму незабываемых ощущений. Здесь главное – выбрать правильный лубрикант на латексной основе. С его помощью секс будет приятным, а также минимизируются болевые ощущения.

5. Девушка сверху

Позволь ей взять ситуацию под контроль. Это сделает занятие сексом более жарким, что и нужно зимой. Можете укрыться одеялом, а можете этого не делать. Всё зависит от того, насколько тепло в спальне. К слову, твоя задача – буквально пожирать ее взглядом. Поверь, ей будет очень приятно.



Разреши ей взять ситуацию под свой контроль / Фото Dainis Graveris

6. Завернутый лотос

Это самый лучший способ чувствовать себя комфортно зимой. Сядь, а твоя партнерша пусть вылезет тебе на колени. Попроси ее обхватить тебя руками и ногами и плавно двигаться. Помни, что нет ничего теплее крепких объятий во время оргазма.

7. Хот-дог

Можно, конечно же, использовать doggy-style, но зимой она не столь приятна. Вместо этого стоит попытаться взять на вооружение позицию Хот-дог. Это вариация doggy-style, но в ней ты буквально ложишься сверху на свою партнершу. Тепло и максимально горячо. А для более острых ощущений твоя возлюбленная может попытаться напрячь мышцы при проникновении.

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Эти позы идеально подходят для горячих встреч зимой. Они не только позволят согреться, но и получить максимум удовольствия. И пусть секс в холодное время года станет отличным дополнением к отоплению в вашем доме!