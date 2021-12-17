На этот раз сконцентрируем свое внимание на том, как подарить ей еще больше удовольствия во время прелюдии. Узнай, что нужно сделать, чтобы она продолжалась дольше и была еще приятнее.

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1. Раздевайтесь медленно

Следует избегать спешки и как можно скорее отправляться в постель. Вместо этого следует сделать из раздевания целый спектакль. Желательно ласкать ее тело, поглаживать сквозь одежду. И только в этом процессе можешь медленно снимать с нее одежду.

2. Делай массаж тела

Подумай о том, чтобы сделать своей партнерше приятный массаж тела. Это позволит не только расслабить ее, но и подарить дополнительное удовольствие. А еще ты можешь подразнивать ее эрогенные зоны.

Для эротического массажа советуем использовать масла. Это позволит сделать этот процесс еще более насыщенным.



Эротический массаж изрядно разогреет твою партнершу / Фото Conscious Design

3. Озвучивай свое желание

Нас, мужчин, часто учат сдерживать свои эмоции. Но мы советуем этого не делать. Вместо этого лучше говорить своей партнерше, что ты хочешь ее, и что тебе максимально приятно быть рядом с ней. Это позволит поддерживать огонек страсти между вами, а также растягивать прелюдию. Все это в итоге позволит заняться незабываемым сексом.

4. Используй грязные разговоры

Позволь себе немного грубости и того, что ты стесняешься озвучивать в обычной жизни. Так что ты можешь добавить немного пошлости. Она позволит твоей партнерше чувствовать себя максимально желанной, а также еще больше хотеть секса с тобой. А еще такие фразы могут подогревать энтузиазм.



Используй смело грязные слова в постели / Фото Dainis Graveris

5. Поддерживай зрительный контакт

Очень важно поддерживать зрительный контакт. С его помощью твоя партнерша будет чувствовать себя желанной. Поэтому не стесняйся смотреть ей в глаза и говорить, как сильно она возбуждает тебя.

6. Используй секс-игрушки

Следует раз и навсегда понять, что секс-игрушки не способны заменить тебя. Так что ты можешь смело использовать их для того, чтобы разжечь огонь в своей партнерше. Принимай их как своих помощников, а не заменителей. Это позволит не только подарить партнерше максимум удовольствия, но и подготовить ее к горячему сексу.



Секс-игрушки – твои союзники, а не враги / Фото Gwen Mamanoleas

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