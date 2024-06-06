Как Levi's влияли на джинсы, которые мы носим сейчас

С момента своего рождения эта легендарная одежда была намного больше, чем просто парой брюк. Джинсы Levi's были символом бунтарства, аутентичности и непревзойденного стиля. Хотя и начиналось все как форма для рабочих XIX века.

Levi's носили поколения нонконформистов, которые нашли в этих джинсах полотно для выражения своей индивидуальности и неприятия норм. Далее расскажем о еще нескольких ключевых моментах истории Levi's, которые ощутимо повлияли на джинсы сегодняшнего дня.

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Основные моменты истории Levi's, которые повлияли на наши джинсы

20 мая 1873 года Бюро патентов и торговых марок США выдало Леви Штраусу и Джейкобу Дэвису патент на процесс заклепывания брюк. В 1890 название 501® впервые использовали для обозначения джинсов высочайшего качества от Levi's.

заклепывания брюк. В 1890 название 501® впервые использовали для высочайшего качества от Levi's. В 1901 штаны, которые называли "комбинезонами" или "поясными комбинезонами", впервые получили два задних кармана. А в 1922 на комбинезоне появились петли для ремней, но сохранились и пуговицы на бретелях. При этом некоторые мужчины начали обрезать верх, чтобы носить эту одежду как брюки с поясом.

Сегодня практически нет джинсов, которые бы не имели на себе следов влияния Levi's / Фото fxquadro@freepik

У 1936 красную вкладку впервые разместили на заднем правом кармане комбинезона, а слово LEVI'S® вышили белыми большими буквами только с одной стороны. В 1954 появилась первая модель с застежкой-молнией – чтобы привлечь клиентов на рынке Восточного побережья, которые молнии очень любили.

впервые разместили на заднем правом кармане комбинезона, а слово LEVI'S® вышили белыми большими буквами только с одной стороны. В 1954 появилась первая модель с – чтобы привлечь клиентов на рынке Восточного побережья, которые молнии очень любили. 1984 – запустили телевизионную рекламную кампанию "501® Blues", а Levi's® стал официальным экипировщиком олимпийской сборной США. В 1999 журнал TIME назвал 501® "Модным предметом ХХ века".

2016 – 501® сделали из эластичного полотна, облегающего фигуру. Эта инновация была применена и для мужчин, и для женщин. В следующем году музей МоМА определил 501® как один из 111 предметов моды, имевших глубокое влияние на мир в ХХ и ХХI веках.

Сегодня одежна Levi's является самым ярким примером джинсового стиля, который только можно найти. Любимые модели, которые носили многие иконы 90-х, а также многие персонажи культовых фильмов, и сейчас находятся в центре поп-культуры. И нет признаков того, что это может измениться.