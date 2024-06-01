Действительно, мужские и женские рубашки застегиваются с разных сторон. Пуговицы для мужских рубашек пришивают с правой стороны планки, а для женских – с левой. Но почему?

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Никакой официально задокументированной причины нет. Но эксперты по истории моды имеют интересный вариант ответа.

Пуговицы – признак достатка

Согласно Британской энциклопедии, петли для пуговиц изобрели в XIII веке и следующие сто лет они косвенно указывали на социальный статус владельца. Золотые, серебряные, пуговицы из слоновой кости и прочие – были признаком богатства и ранга.

По словам Натали Хикс, дизайнера Our Visn, элементом стиля (а не только функции) пуговицы стали для состоятельных женщин, которые хотели украсить свой роскошный текстиль. Но это не объясняет, почему с той или иной стороны одежда застегивается на пуговицу.

Скотт Либенберг, генеральный директор Tapered Menswear, имеет такое объяснение:

У женщин часто были горничные, которые помогали одеваться. Поэтому наличие пуговиц слева облегчало работу для помощницы. Особенно учитывая то, что женщины-богачки носили тяжелые ткани и многослойные платья.

Мужчины же преимущественно одевались сами, и расположение пуговиц справа облегчало им этот процесс. Это, конечно, если все они были правши (все же, очевидно, большинство – были).

Итак, наличие одежды с пуговицами (по крайней мере тогда, когда их впервые изобрели) было признаком состоятельности. А для женщин еще и возможности нанимать слуг, которые помогали им одеваться каждое утро.

Куда пришить пуговицу и почему она должна быть именно там? И имеет ли это на самом деле значение? / Фото freepik

Почему с тех пор за несколько веков ничего не изменилось

С XIX века пуговицы зашли в повседневную одежду из-за развития швейных технологий. Сегодня наличие пуговиц на любой одежде не приводит ни к каким предположениям о потенциальной состоятельности владельца (хотя тип материала, из которого изготовлена пуговица, все еще может вызвать подобные разговоры). Пуговицы сейчас коммерциализированы и их относительно легко изготавливать. Так что в 2024 году они есть практически везде.

Почему же пуговицы на мужской и женской одежде до сих пор располагаются по-разному? Действительно, разница в расположении пуговиц между мужской и женской одеждой – это, по сути, пережиток ХІІІ века. Дизайнеры продолжают создавать новые образы на основе старых. Либенберг предполагает, что зависимость моды от традиций может быть одним из виновников.

Как только определенный стиль или особенность становится стандартизированной, она имеет тенденцию к продолжению. Хотя стиль эволюционирует, общие закономерности остаются неизменными,

– отметил он.

Стандарты производства также могут быть виновниками. Эксперт заметил, что когда планка рубашки прикреплена отдельно на одежде, конвейеру может быть легче понять, что это за рубашка.

Но как бы там ни было, эксперты соглашаются, что сейчас расположение пуговиц не влияет, на то, как люди решают одеваться. Большинство людей уже и не знают, что направление пуговиц когда-то было важным индикатором гендерной принадлежности одежды.