Украинская порноактриса отправилась в бассейн, чтобы помочь в реабилитации наших ветеранов

Джозефина Джексон – девушка, о которой за последние два года ты точно слышал и, думаем, не один раз. Она не только приобщается к волонтерству, но и помогает реабилитировать украинских защитников.

Юлия Сенюк, а именно так зовут украинскую порноактрису, известную под сценическим псевдонимом Джозефина Джексон, – яркий пример того, как можно и нужно поддерживать наших защитников. В частности тех, кто получил ранения, защищая Украину от российских захватчиков.

Стоит внимания Достаем любимые термокружки: как приготовить пряный фильтр-кофе 18+

Джозефина поддерживает наших защитников

В сюжете DW можно увидеть, как Джозефина Джексон проводит с украинскими военными время в бассейне. Ветеран Александр признался, что сначала не поверил в то, что перед ним украинская порнозвезда. Позже пошутил, что для этой встречи он даже побрился.

С защитниками Юлия Сенюк в бассейне практиковала английский язык, делала фотографии и пыталась всячески их поддерживать психологически. Улыбки не сходили с лиц наших военных.

Проводится реабилитация для наших защитников, которые потеряли свои конечности. Мы говорим о какой-то психологической поддержке. Я на самом деле не думала, но мне предложили просто сюда приехать и таким образом разбавить ситуацию, можно сказать, поднять им настроение, показать, что они такие же как и остальные, что с ними можно контактировать,

– рассказывает порнозвезда.

Еще один военный выразил уверенность в том, что идея поддерживать травмированных защитников у Джозефины Джексон идет от чистого сердца.

"У меня мечта – повести дочь в школу первого сентября. Я хочу это сделать на своих ногах", – добавил защитник.

Джозефина Джексон помогает ветеранам реабилитироваться: смотрите видео

Рассказал о реабилитации физиотерапевт "Центра спасения жизни" Дмитрий Ткаченко. Он отметил, что в присутствии Джозефины Джексон ветераны на тренировках работают значительно качественнее и упорнее. А еще у них большая мотивация.

Призываем тебя присоединиться к сбору средств на большую сборную антигравитационную беговую дорожку BTL R-FORSE для реабилитации ребят со сложными ампутациями. Давление воздуха на дорожке позволяет уменьшить вес тела воина с ампутацией до 100 процентов. Переходи по этой ссылке и сделай посильный для себя донат.

Обратим внимание, что Юлия Сенюк сейчас также собирает средства на протезы для ветеранов, которые проходят реабилитацию в "Центре спасения жизни".

На одного парня в среднем может уйти 10 миллионов гривен. Это учитывая реабилитацию, протез и все остальные. Поэтому средства нереальные, мы постоянно ищем финансирование. Многие люди просили меня сделать фан-встречи. Почему бы их не сделать, но с какой-то пользой? Все деньги будут задоначены: от билетов, мерч, аукцион – все сто процентов пойдут на донаты,

– отметила Сенок.

Читай также Немецкий бродяга оказался миллионером, у которого десять домов: как он их приобрел

Напоследок заметим, что Джозефина Джексон ведет проактивную деятельность. На весь мир она пытается транслировать то, что происходит в Украине. В частности, она привлекла к помощи нашим защитникам еще и своего коллегу из США Джонни Синса – того самого "Лысого из Brazzers". В прошлом году он сфотографировался в футболке с трезубцем и заявлял, что "не любит русских".