Українська порноактриса відправилася до басейну, щоб допомогти у реабілітації наших ветеранів

Джозефіна Джексон – дівчина, про яку за останні два роки ти точно чув і, думаємо, не один раз. Вона не лише долучається до волонтерства, а й допомагає реабілітувати українських захисників.

Юлія Сенюк, а саме так звуть українську порноакторку, відому за сценічним псевдонімом Джозефіна Джексон, – яскравий приклад того, як можна і потрібно підтримувати наших захисників. Зокрема тих, хто зазнав поранень, обороняючи Україну від російських загарбників.

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Джозефіна підтримує наших оборонців

У сюжеті DW можна побачити, як Джозефіна Джексон проводить з українськими військовими час у басейні. Ветеран Олександр зізнався, що спочатку не повірив у те, що перед ним українська порнозірка. Згодом пожартував, що задля цієї зустрічі він навіть поголився.

Із захисниками Юлія Сенюк у басейні практикувала англійську мову, робила фотографії та намагалася всіляко їх підтримувати психологічно. Усмішки не сходили з облич наших військових.

Проводиться реабілітація для наших захисників, які втратили свої кінцівки. Ми говоримо про якусь психологічну підтримку. Я насправді не думала, але мені запропонували просто сюди приїхати і таким чином розбавити ситуацію, можна сказати, підняти їм настрій, показати, що вони такі самі як і решта, що з ними можна контактувати,

– розповідає порнозірка.

Ще один військовий висловив впевненість у тому, що ідея підтримувати травмованих оборонців у Джозефіни Джексон іде від щирого серця.

"У мене мрія – повести доньку у школу першого вересня. Я хочу це зробити на своїх ногах", – додав оборонець.

Джозефіна Джексон допомагає ветеранам реабілітуватися: дивіться відео

Розповів про реабілітацію фізіотерапевт "Центру спасіння життя" Дмитро Ткаченко. Він зауважив, що у присутності Джозефіни Джексон ветерани на тренуваннях працюють значно якісніше та завзятіше. А ще у них більша мотивація.

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Звернімо увагу, що Юлія Сенюк наразі також збирає кошти на протези для ветеранів, які проходять реабілітацію у "Центрі спасіння життя".

На одного хлопця в середньому може піти 10 мільйонів гривень. Це враховуючи реабілітацію, протез і все решта. Тому кошти нереальні, ми постійно шукаємо фінансування. Багато людей просили мене зробити фан-зустрічі. Чому б їх не зробити, але з якоюсь користю? Всі гроші будуть задоначені: від квитків, мерч, аукціон – всі сто процентів підуть на донати,

– зауважила Сенок.

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Наостанок зауважимо, що Джозефіна Джексон веде проактивну діяльність. На весь світ вона намагається транслювати те, що відбувається в Україні. Зокрема, вона залучила до допомоги нашим захисникам ще й свого колегу зі США Джонні Сінса – того самого "Лисого з Brazzers". Торік він сфотографувався у футболці з тризубом і заявляв, що "не любить росіянок".