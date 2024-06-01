"Кажется, ракушки слишком малы": Джозефина Джексон едва прикрыла пышный бюст – сеть в восторге
Источник:инстаграм Джозефины Джексон
Не успели мы отойти от жаркого видео Джозефины Джексон, а она уже выложила целую серию фото. На них она позирует в чрезвычайно соблазнительном образе, от которого сложно отвести взгляд.
Юлия Сенюк, а именно так зовут Джозефину Джексон, продолжает радовать своих подписчиков. На этот раз красавица выложила целую серию фотографий, на которых позирует в белоснежной тунике. А ее пышный бюст прикрывает импровизированный бюстгальтер из ракушек.
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Джозефина Джексон перевоплотилась в русалку
Своих подписчиков украинская порноактриса спросила, кем они ее считают в этом образе. Они не только поделились предположениями, но и буквально засыпали ее комплиментами. Вот лишь некоторые из них:
- "А говорят, нигде не пригодятся ракушки, которые с моря привозишь. Так вот же они!";
- "Мой муж сказал, что моя грудь лучше. Вот за что люблю мужа. Фото – бимба";
- "Чего-то мне кажется что ракушки маловаты";
- "Когда красивое тело, на красивые фото смотреть можно бесконечно";
- "Морская принцесса";
- "Невероятная красота";
- "Хорошие фото, тебе очень идет этот образ";
- "Боже!!! Эстетическое наслаждение!!!";
- "Фантастическая сексуальная женщина";
- "Очень космическая";
- "Вау, легче!";
- "Круто, как русалка";
- "Мне нравится эта Ариэль".
Джозефина Джексон прикрыла грудь ракушками / Фото из инстаграма Джексон 18+
А тебе кого больше всего напоминает Джозефина Джексон в этом образе? К слову, ролик, которым она на днях будоражила сеть, тоже позволяет любоваться ее соблазнительными формами. Поэтому, если ты еще не видел это видео, то рекомендуем наверстать упущенное.
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А напоследок, по хорошей традиции, призываем подписываться на красавицу, чтобы не пропустить свеженькое от Джозефины Джексон. Гарантируем, ей еще есть чем порадовать и удивить своих подписчиков.