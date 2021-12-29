Если мужчина любит сладкое – что это о нем рассказывает

Есть такой стереотип, что мужчины не любят есть сладости. Мол, лучше мясо и все такое.

Но, конечно, все не так. Среди мужчин, как и среди женщин, есть немало любителей сладкого. Но вот интересный вопрос: влияет ли это на их психотип?

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Пессимизм

Повышенное потребление сахара мужчинами, как говорят психологи из Лондона, может свидетельствовать об определенных склонностях.

Исследователи с 1985 по 1988 годы регулярно тестировали и анализировали кровь у 5000 мужчин и 2000 женщин.

Они изучали, есть ли связь количества и частоты употребления участниками эксперимента сладостей с показателями их психических состояний.

что мужчины (в отличие от женщин), часто и много употребляющие сладости, имеют "повышенную вероятность" зависимости от сладкого со склонностью к пессимистическому взгляду на мир.

В самом худшем случае это может привести даже к депрессии. Но, к счастью, такое случается нечасто.



Любишь сладкое? Можешь и забыть, что такое оптимизм / Фото unsplash

Тестостерон

Любовь к сладкому для мужчин немного опасна не только психологически, но и физиологически. Ведь частое потребление сахара в значительном количестве (кроме риска развития сахарного диабета) оказывает влияние на уровень гормона тестостерона.

Медики из Копенгагена выяснили, что на влечение мужчин к сладостям влияет белок FGF21 (кодированный одноименным геном).

Он появляется в печени, влияет на определенные гастрономические вкусы парней, но, к вящему огорчению, понижает уровень тестостерона.

свою очередь грозит появлением лишнего веса, формированию складок у груди и бедер, уменьшению количества мышечной ткани, снижению иммунитета и тому подобным.

К счастью, полный отказ от сладкого убирает эти негативные последствия (если в целом организм мужчины хотя бы относительно здоров).