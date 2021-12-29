Если мужчина любит сладкое – что это о нем рассказывает
Источник:Idd-diabetes.com
Есть такой стереотип, что мужчины не любят есть сладости. Мол, лучше мясо и все такое.
Но, конечно, все не так. Среди мужчин, как и среди женщин, есть немало любителей сладкого. Но вот интересный вопрос: влияет ли это на их психотип?
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Пессимизм
Повышенное потребление сахара мужчинами, как говорят психологи из Лондона, может свидетельствовать об определенных склонностях.
- Исследователи с 1985 по 1988 годы регулярно тестировали и анализировали кровь у 5000 мужчин и 2000 женщин.
- Они изучали, есть ли связь количества и частоты употребления участниками эксперимента сладостей с показателями их психических состояний.
В самом худшем случае это может привести даже к депрессии. Но, к счастью, такое случается нечасто.
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Тестостерон
Любовь к сладкому для мужчин немного опасна не только психологически, но и физиологически. Ведь частое потребление сахара в значительном количестве (кроме риска развития сахарного диабета) оказывает влияние на уровень гормона тестостерона.
- Медики из Копенгагена выяснили, что на влечение мужчин к сладостям влияет белок FGF21 (кодированный одноименным геном).
- Он появляется в печени, влияет на определенные гастрономические вкусы парней, но, к вящему огорчению, понижает уровень тестостерона.
К счастью, полный отказ от сладкого убирает эти негативные последствия (если в целом организм мужчины хотя бы относительно здоров).