Как распознать язык любви в паре и научиться на нем разговаривать

Знаешь ли ты, что такое язык любви? Это концепция, которую стоит держать на своем радаре, поскольку она может помочь построить функциональные, счастливые и длительные отношения.

Это правда, что надо искать определенную совместимость с людьми, с которыми мы общаемся, особенно когда речь идет о паре. Но следует понимать, что совместимость не означает одинаковость.

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То есть люди, которые приходят в твою жизнь, необязательно будут иметь такие же потребности или способы показать чувства, как у тебя. Вот почему ты должен знать, что есть несколько разных языков любви. Необязательно в паре говорить на одном языке, чтобы быть счастливыми, но знать все эти языки и распознавать их – очень важно.

Что такое язык любви и сколько есть таких языков

Язык любви – это способ, каким человек выражает приверженность или любовь, способы, которыми указывает, что он ценит, заботится, любит, и без необходимости выражать это словами. Впрочем, мы отдаем и получаем любовь по-разному, поэтому добрые намерения иногда теряются при переводе.

Концепцию 5 языков любви предложил в 90-х в книге "5 языков любви" доктор Гэри Чепмен. Вот они:

Подтверждение – словесные выражения любви, благодарности и поощрения.

Время – посвящение кому-то своего безраздельного внимания.

Прикосновение – связь через физический контакт, сексуальный или несексуальный.

Служение – бескорыстные и продуманные действия, которые облегчают жизнь.

Дары – ощутимые проявления любви и внимания.

По Чепмену, есть 5 языков любви, которые кардинально отличаются друг от друга / Фото teksomolika@freepik

Языки любви в паре: как распознать и как присоединиться