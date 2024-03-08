Як розпізнати мову кохання у парі та навчитися нею розмовляти

Чи знаєш ти, що таке мова кохання? Це концепція, яку варто тримати на своєму радарі, оскільки вона може допомогти побудувати функціональні, щасливі та тривалі стосунки.

Це правда, що треба шукати певної сумісності з людьми, з якими ми спілкуємося, особливо коли мовиться про пару. Але слід розуміти, що сумісність не означає однаковість.

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Тобто люди, які приходять у твоє життя, не обов’язково матимуть такі ж потреби чи способи показати почуття, як у тебе. Ось чому ти маєш знати, що є кілька різних мов кохання. Необов’язково у парі говорити однією мовою, щоб бути щасливими, але знати всі ці мови та розпізнавати їх – дуже важливо.

Що таке мова кохання і скільки є таких мов

Мова кохання – це спосіб, у який людина виражає прихильність чи любов, способи, якими вказує, що вона цінує, піклується, кохає, та без необхідності висловлювати це словами. Утім, ми віддаємо та отримуємо любов по-різному, тож добрі наміри іноді губляться під час перекладу.

Концепцію 5 мов кохання запропонував у 90-х у книзі "5 мов кохання" доктор Гері Чепмен. Ось вони:

Підтвердження – словесні вираження любові, вдячності та заохочення.

Час – присвячення комусь своєї безроздільної уваги.

Дотик – зв’язок через фізичний контакт, сексуальний чи несексуальний.

Служіння – безкорисливі та продумані дії, які полегшують життя.

Дарунки – відчутні прояви любові та уваги.

За Чепменом, є 5 мов кохання, які кардинально відрізняються одна від одної / Фото teksomolika@freepik

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