Як розпізнати мову кохання у парі та навчитися нею розмовляти
Джерело:GQ
Чи знаєш ти, що таке мова кохання? Це концепція, яку варто тримати на своєму радарі, оскільки вона може допомогти побудувати функціональні, щасливі та тривалі стосунки.
Це правда, що треба шукати певної сумісності з людьми, з якими ми спілкуємося, особливо коли мовиться про пару. Але слід розуміти, що сумісність не означає однаковість.
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Тобто люди, які приходять у твоє життя, не обов’язково матимуть такі ж потреби чи способи показати почуття, як у тебе. Ось чому ти маєш знати, що є кілька різних мов кохання. Необов’язково у парі говорити однією мовою, щоб бути щасливими, але знати всі ці мови та розпізнавати їх – дуже важливо.
Що таке мова кохання і скільки є таких мов
Мова кохання – це спосіб, у який людина виражає прихильність чи любов, способи, якими вказує, що вона цінує, піклується, кохає, та без необхідності висловлювати це словами. Утім, ми віддаємо та отримуємо любов по-різному, тож добрі наміри іноді губляться під час перекладу.
Концепцію 5 мов кохання запропонував у 90-х у книзі "5 мов кохання" доктор Гері Чепмен. Ось вони:
- Підтвердження – словесні вираження любові, вдячності та заохочення.
- Час – присвячення комусь своєї безроздільної уваги.
- Дотик – зв’язок через фізичний контакт, сексуальний чи несексуальний.
- Служіння – безкорисливі та продумані дії, які полегшують життя.
- Дарунки – відчутні прояви любові та уваги.
Мови кохання у парі: як розпізнати та як долучитися
- Підтвердження. Це може бути мова кохання твоєї пари, якщо їй подобається, коли говорять "я тебе кохаю", коли мотивують словами, коли говорять, що вона все робить добре, коли вказують на найкращі якості. Якщо це не твоя мова, ти можеш навчитися розмовляти нею та, наприклад, робити компліменти або докладати зусиль, щоб щодня говорити щось, що тобі подобається в половинці, що ти в ній цінуєш, або бодай щоранку надсилати чи залишати мотивуюче повідомлення.
- Час. Ця мова – про необхідність проводити якісний час разом, щоб відчувати близькість і зміцнювати зв’язки. Час, яким можна насолоджуватися, без відвертання уваги назовні. Якщо це мова твого партнера у парі, можна розмовляти нею, займаючись чимось разом – як-от ходити в кіно, регулярно організовувати побачення або знайти хобі, яким ви можете займатися спільно. Йдеться про те, щоб знайти час і місце, щоб бути з людиною, навіть коли вона зайнята або є інші пріоритети.
- Дотик. Це стосується не лише сексуальних контактів і не тільки в парах, а й друзів. Це мова, якою люди виявляють свою прихильність через фізичний контакт – обійми, близьке сидіння на дивані під час перегляду серіалу, ба й секс також. Не всі люди дуже тактильні, але ти можеш говорити цією мовою, наприклад, тримаючи половинку за руки у громадських місцях, проводячи сеанси масажу для пар вдома або даючи парі те, що їй потрібно сексуально.
- Служіння. Це про людей, які виявляють свою прихильність або любов, роблячи щось для інших, допомагаючи, готуючи, дозволяючи іншій людині вибрати місце, де вони збираються повечеряти, або навіть їдучи на вокзал, щоб забрати людину, коли вона приїжджає з подорожі. Важливо, що це робиться безкорисливо. І ти можеш говорити цією мовою за допомоги невеликих дій, як-от – здивувати свою пару її улюбленою вечерею після роботи або купити улюблене тістечко дорогою додому.
- Дарунки. Це не про великі, екстравагантні або дорогі подарунки, а скоріше дрібні, де важливіше значення має намір. Це мова, з допомогою якої тебе можуть здивувати улюбленим шоколадом, кросівками, які ти давно хотів, дарунками ручної роботи. Головне, який сенс у подарунка. Щоб розмовляти цією мовою, не потрібно витрачати надто багато чи дарувати подарунки щодня, достатньо час від часу купувати квіти, дарувати дрібнички, щоб відзначити момент, або шукати подарунки, які мають дуже велике особисте значення.