Фанатка обнажила грудь во время хоккейного матча: порносайты бросились на поиски красавицы

Накануне одна из фанаток хоккейной команды "Эдмонтон Ойлерз" была чрезвычайно рада ее выходу в финал Кубка Стэнли впервые с 1990 года. Настолько, что показала всем свою грудь!

Это все набрало таких оборотов, что порносайты пытаются всячески связаться с девушкой. Они хотят публиковать у себя ролики с фанаткой, которая засветила бюст во время поединка "Ойлерз" – "Даллас Старз".

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Страстное болельщичество завершилось обнажением

Это произошло во время игры серии "Ойлерз" против "Даллас Старз", когда камера зафиксировала, как фанатка аплодировала среди толпы. Затем она подняла свою футболку "Ойлерс" и начала качаться из стороны в сторону, а болельщик, сидевший за несколько мест от нее, начал снимать это на телефон. Большинство других болельщиков рядом, казалось, не были обеспокоены внезапным обнажением, вместо этого наслаждаясь хоккеем в плей-офф.

Через несколько секунд фанатка скинула рубашку и посмотрела прямо в камеру, разразившись смехом. Момент быстро стал вирусным, когда пользователь Gerry39464526 опубликовал его на X. Правда, впоследствии ролик он снес. Но интернет все помнит, а пользователи с радостью делятся анимациями, сделанными на основе видео.



Фанатка "Ойлерс" обнажила грудь во время матча / Фото из сети

Представитель PornDudeCasting, сайта для взрослых, который, по данным TMZ, собирает 61 миллион зрителей в месяц, сказал изданию, что грудь женщины "создана для порно" и сайт хотел бы предложить ей роль на своих съемках.

Порносайты борются за красотку

Порносайт CamSoda сообщил TMZ, что предлагает женщине $100 000 за то, чтобы она "продемонстрировала свою грудь так же, как она это сделала прошлой ночью" на их стримах. Сайт OnlyFans также поощрял ее создать учетную запись.

Если верить социальным сетям, у таинственной фанатки уже есть приличное количество подписчиков. Хоккейные и нехоккейные болельщики бросились в комментарии через X, чтобы выразить свою поддержку. Один из них прокомментировал видео так: "Единственное хорошее, что мы видели в футболке "Ойлерс".

Эта болельщица "Ойлерс" далеко не первая, кто шокировал спортивных фанатов моментом с НСФЖ. В частности, бывшая девушка Джейка Пола Джулия Роуз и подруга Лорен Саммер засветили грудь перед камерами во время Мировой серии 2019 года между Хьюстон Астрос и Вашингтон Нэшнлз.

Этот трюк принес им запрет на посещение Национального парка, но это не помешало Роуз делать то же самое за пределами стадиона, продвигая свой журнал SHAGMAG и поощряя пожертвования на исследования рака молочной железы.

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Следующая домашняя игра "Ойлерз" состоится 13 июня в 3-й игре финала Кубка Стэнли. Интересно, повторит ли этот трюк пылкая фанатка команды?