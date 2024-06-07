Фанатка оголила груди під час хокейного матчу: порносайти кинулися на пошуки красуні

Напередодні одна з фанаток хокейної команди "Едмонтон Ойлерз" була надзвичайно рада її виходу у фінал Кубка Стенлі уперше з 1990 року. Настільки, що показала усім свої груди!

Це все набрало таких обертів, що порносайти намагаються всіляко зв'язатися з дівчиною. Вони хочуть публікувати у себе ролики з фанаткою, котра засвітила бюст під час поєдинку "Ойлерз" – "Даллас Старз".

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Палке вболівання завершилося оголенням

Це сталося під час гри серії "Ойлерз" проти "Даллас Старз", коли камера зафіксувала, як фанатка аплодувала серед натовпу. Потім вона підняла свою футболку "Ойлерс" і почала гойдатися з боку в бік, а вболівальник, що сидів за кілька місць від неї, почав фільмувати це на телефон. Більшість інших уболівальників поруч, здавалося, не були стурбовані раптовим оголенням, натомість насолоджуючись хокеєм у плей-офф.

Через кілька секунд фанатка скинула сорочку і подивилася прямо в камеру, вибухнувши сміхом. Момент швидко став вірусним, коли користувач Gerry39464526 опублікував його на X. Правда, згодом ролик він зніс. Але інтернет все пам'ятає, а користувачі з радістю діляться анімаціями, зробленими на основі відео.



Фанатка "Ойлерс" оголила груди під час матчу / Фото з мережі

Представник PornDudeCasting, сайту для дорослих, який, за даними TMZ, збирає 61 мільйон глядачів на місяць, сказав виданню, що груди жінки "створені для порно" і сайт хотів би запропонувати їй роль на своїх зйомках.

Порносайти борються за красуню

Порносайт CamSoda повідомив TMZ, що пропонує жінці $100 000 за те, щоб вона "продемонструвала свої груди так само, як вона це зробила минулої ночі" на їхніх стрімах. Сайт OnlyFans також заохочував її створити обліковий запис.

Якщо вірити соціальним мережам, у таємничої фанатки вже є пристойна кількість підписників. Хокейні та нехокейні вболівальники кинулися в коментарі через X, щоб висловити свою підтримку. Один з них прокоментував відео так: "Єдине хороше, що ми бачили у футболці "Ойлерс".

Ця вболівальниця "Ойлерс" далеко не перша, хто шокував спортивних фанатів моментом з НСФЖ. Зокрема, колишня дівчина Джейка Пола Джулія Роуз і подруга Лорен Саммер засвітили груди перед камерами під час Світової серії 2019 року між Х'юстон Астрос і Вашингтон Нэшнлз.

Цей трюк приніс їм заборону на відвідування Національного парку, але це не завадило Роуз робити те саме за межами стадіону, просуваючи свій журнал SHAGMAG та заохочуючи пожертви на дослідження раку молочної залози.

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Наступна домашня гра "Ойлерз" відбудеться 13 червня в 3-й грі фіналу Кубка Стенлі. Цікаво, чи повторить цей трюк палка фанатка команди?