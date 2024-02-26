Финансовые красные флажки, которых стоит избегать в отношениях

Есть некоторые финансовые тревожные сигналы, которые могут быть очень вредными для ваших отношений. Они могут сделать их токсичными, вызвать множество проблем или даже привести к финансовой измене.

Чтобы иметь успешные отношения, пары должны преодолеть множество проблем и недоразумений, которые, если их не решить, могут со временем вырасти и повлиять на качество жизни, а деньги являются важным вопросом.

Стоит внимания Твой любимый персонаж "Дюны" может рассказать, какой коктейль придется по душе

На самом деле Psychology Today утверждает, что проблемы с деньгами являются одной из 10 основных причин неудач в отношениях. И это связано не только с малым заработком или банкротством, но и с тем, как ты общаешься, от твоей готовности поговорить на эту тему и от того, насколько ты честен и прозрачен с другим человеком.

Вот почему ты должен знать о финансовых красных флажках, которые могут повлиять на такие вещи, как стабильность и качество жизни, как в настоящем, так и в долгосрочной перспективе.

Партнерша никогда не хочет говорить о деньгах

Разговор о деньгах очень важен. Он помогает понять, одинаковые ли у вас способы распоряжения деньгами, совместимы ли ваши представления о расходах, сбережения и важные вещи, есть ли план построения жизни и будущего. Когда пара никогда не хочет поднимать эту тему, это серьезный тревожный сигнал.

Для некоторых людей говорить о деньгах неудобно. Это может быть связано с наличием денег в вашей семье, отсутствием финансовых знаний или другими факторами. Однако отказ говорить о деньгах – это красный флаг, поскольку он предполагает, что есть что-то, о чем ваш партнер не хочет, чтобы вы знали,

– объяснила доктор Трейси Уильямс сайту Киплингера.

Неосторожные траты и накопившиеся долги

Еще одним тревожным сигналом, который может быть важным, является то, что люди тратят бесконтрольно, необдуманно и накапливают долги, которые не выплачиваются вовремя и в которых нет необходимости. Безответственное обращение с деньгами может быть очень вредным, поскольку оно мешает тебе экономить, быть застрахованным и подготовленным к чрезвычайным ситуациям, непредвиденных событий или важных расходов.

Это может стать препятствием на пути достижения целей, которые вы ставите перед собой как пара, например, из-за этого у вас может не хватить стабильности, чтобы платить арендную плату за дом.



Пратнер может неосторожно относиться к деньгам / Фото wayhomestudio

Она всегда "забывает" свой кошелек

Твоей партнерше не обязательно всегда оплачивать счета, но это тревожный сигнал, когда она всегда хочет, чтобы ты это сделал, и всегда забывает свой кошелек дома. Особенно, если у вас договоренность о том, что вы делите счет 50 на 50.

Это может указывать на то, что она эгоистичный человек и что она не намерена делиться со своим партнером определенными вещами, в таком случае деньгами, и это может быть индикатором того, что не будет хорошего разделения расходов на другие нужды. аспекты жизни.

Финансовая зависимость от кого-то другого

По мнению Adulting, это также красный флаг, когда твоя партнерша зависит от своих родителей или кого-то еще в оплате своих личных счетов. Это может быть индикатором двух вещей:

во-первых, она не берет на себя ответственность за свои собственные дела и она не имеет хорошего управления деньгами,

а во-вторых, она не имеет достаточных средств, чтобы выжить без посторонней помощи.

Этот второй пункт не такой уж и плохой, если этот человек ищет личностного и профессионального роста, а не хочет оставаться на этом месте из-за комфорта или отсутствия мотивации.

Финансовые тайны

Это идет бок о бок с финансовой неверностью и относится к случаям, когда партнер имеет расходы, которым он не делится и не скрывает от другого человека, совершает ненужные платежи и покупки, не посоветовавшись с ним, или даже имеет личный счет, о котором они никогда не говорят.

Финансовая неверность может вызвать много страданий и разочарований, вызвать денежные проблемы у всех участников отношений и негативно повлиять на доверие и общение.



Важно, чтобы в паре не было финансовых тайн / Фото Drazen Zigic

Нет бюджета

Не обязательно составлять сверхсложный бюджет, но важно знать, что каждый человек контролирует свои деньги, что он знает, сколько у него есть в месяц, какие наиболее важные расходы, что не подлежат обсуждению (например, аренда или оплата за коммуналку) и какие ограничения необходимо установить, чтобы избежать проблем.

Это свидетельствует об эмоциональной зрелости и большой ответственности, и даже поиске безопасности.

Читай также В сложную ситуацию попадут Близнецы и Рыбы: мужской гороскоп недели 26 февраля – 3 марта

В отношениях чрезвычайно важно прокачивать собственную финансовую грамотность. А также нужно присмотреться к тому, как вторая половинка распоряжается деньгами. Если ваши подходы кардинально разные, то есть вероятность, что проблем в паре не избежать.