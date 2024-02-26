Фінансові червоні прапорці, яких варто уникати у стосунках

Є деякі фінансові тривожні сигнали, які можуть бути дуже шкідливими для ваших стосунків. Вони можуть зробити їх токсичними, викликати безліч проблем або навіть призвести до фінансової зради.

Щоб мати успішні стосунки, пари повинні подолати безліч проблем та непорозумінь, які, якщо їх не вирішити, можуть з часом зрости та вплинути на якість життя, а гроші є важливим питанням.

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Насправді Psychology Today стверджує, що проблеми з грошима є однією з 10 основних причин невдач у стосунках. І це пов'язано не тільки з малим заробітком або банкрутством, але й з тим, як ти спілкуєшся, від твоєї готовності поговорити на цю тему і від того, наскільки ти чесний і прозорий з іншою людиною.

Ось чому ти повинен знати про фінансові червоні прапорці, які можуть вплинути на такі речі, як стабільність та якість життя, як у теперішньому, так і в довгостроковій перспективі.

Партнерка ніколи не хоче говорити про гроші

Розмова про гроші дуже важлива. Вона допомагає зрозуміти, чи однакові у вас способи розпорядження грошима, чи сумісні ваші уявлення про витрати, заощадження та важливі речі, чи є план побудови життя та майбутнього. Коли пара ніколи не хоче порушувати цю тему, це серйозний тривожний сигнал.

Для деяких людей говорити про гроші незручно. Це може бути пов'язане з наявністю грошей у вашій родині, відсутністю фінансових знань чи іншими факторами. Однак відмова говорити про гроші – це червоний прапор, оскільки він припускає, що є щось, про що ваш партнер не хоче, щоб ви знали,

– пояснила доктор Трейсі Вільямс сайту Кіплінгера.

Необережні витрати і борги, що накопичилися

Ще одним тривожним сигналом, який може бути важливим, є те, що люди витрачають безконтрольно, необдумано та накопичують борги, які не виплачуються вчасно та в яких немає потреби. Безвідповідальне поводження з грошима може бути дуже шкідливим, оскільки воно заважає тобі заощаджувати, бути застрахованим та підготовленим до надзвичайних ситуацій, непередбачених подій чи важливих витрат.

Це може стати перешкодою на шляху досягнення цілей, які ви ставите перед собою як пара, наприклад, через це у вас може не вистачити стабільності, щоб платити орендну плату за будинок.



Пратнер може необережно ставитися до грошей / Фото wayhomestudio

Вона завжди "забуває" свій гаманець

Твоїй партнерці не обов'язково завжди оплачувати рахунки, але це тривожний сигнал, коли вона завжди хоче, щоб ти це зробив, і завжди забуває свій гаманець удома. Особливо, якщо у вас домовленість про те, що ви ділите рахунок 50 на 50.

Це може вказувати на те, що вона егоїстична людина і що вона не має наміру ділитися зі своїм партнером певними речами, в такому випадку грошима, і це може бути індикатором того, що не буде хорошого поділу витрат на інші потреби. аспекти життя.

Фінансова залежність від когось іншого

На думку Adulting, це також червоний прапор, коли твоя партнерка залежить від своїх батьків або когось ще в оплаті своїх особистих рахунків. Це може бути індикатором двох речей:

по-перше, вона не бере на себе відповідальність за свої власні справи і вона не має хорошого управління грошима,

а по-друге, вона не має достатніх коштів, щоб вижити без сторонньої допомоги.

Цей другий пункт не такий уже й поганий, якщо ця людина шукає особистісного та професійного зростання, а не хоче залишатися на цьому місці через комфорт чи відсутність мотивації.

Фінансові таємниці

Це йде пліч-о-пліч з фінансовою невірністю і належить до випадків, коли партнер має витрати, яким він не ділиться і не приховує від іншої людини, здійснює непотрібні платежі та покупки, не порадившись з ним, або навіть має особистий рахунок, про який вони ніколи не кажуть.

Фінансова невірність може викликати багато страждань та розчарувань, викликати грошові проблеми у всіх учасників стосунків і негативно вплинути на довіру та спілкування.



Важливо, щоб у парі не було фінансових таємниць / Фото Drazen Zigic

Немає бюджету

Не обов'язково складати надскладний бюджет, але важливо знати, що кожна людина контролює свої гроші, що вона знає, скільки в неї є на місяць, які найбільш важливі витрати, що не підлягають обговоренню (наприклад, оренда або сплата за комуналку) і які обмеження необхідно встановити, щоб уникнути проблем.

Це свідчить про емоційну зрілість і велику відповідальність, і навіть пошук безпеки.

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У стосунках надзвичайно важливо прокачувати власну фінансову грамотність. А також потрібно придивитися до того, як друга половинка розпоряджається грішми. Якщо ваші підходи кардинально різні, то є ймовірність, що проблем у парі не уникнути.