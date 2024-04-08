5 худших финансовых ошибок супружеских пар и как их избежать

Делать финансовые ошибки – привычное дело и во многом нормальное явление. Не все являются финансово грамотными, а ведение четкого учета, целей и лимитов может быть очень сложной задачей.

Кроме того, мы редко получаем образование о том, как управлять своими финансами, чтобы лучше всего использовать свои деньги, включая советы по сбережениям или уроки о том, как лучше всего использовать свои доходы. Если это происходит индивидуально и является достаточно сложным, то можно сделать вывод, что в паре это еще сложнее.

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Ведь в отношениях в паре каждый человек имеет собственный бэкграунд и опыт, где то, что является приоритетом для одного человека, может не быть приоритетом для другого, и мы говорим не только об эмоциях и динамике пары, но и о том, как мы зарабатываем и тратим деньги. Например, представь, что для одного человека утренний кофе в любимой кофейне является источником счастья, от которого он не хочет отказываться, и что он скорее предпочтет этот момент, чем расходы на другие вещи, например, на одежду.

С другой стороны, тот же человек может быть в отношениях с любителем моды, который хочет часто обновлять свой гардероб, даже если это означает жертвовать утренними прогулками. Как и в этом случае, существует много-много других случаев, когда пары сталкиваются с разногласиями в том, как они экономят, генерируют и тратят деньги, а также в том, что каждый считает приоритетным при составлении бюджетных планов. Мы назовем распространенные финансовые ошибки и расскажем, как с этим справиться.

Ошибка 1: Думать, что только у вас есть финансовые проблемы

Начнем с признания того факта, что значительная часть пар имеет финансовые проблемы. На самом деле исследование Школы семейных исследований и социальных служб Университета штата Канзас показало, что финансовые проблемы являются одной из главных причин разводов, выше всех остальных (даже за сексуальную химию).

Поэтому важно, чтобы обе стороны работали над тем, чтобы понять, что им нужно улучшить, чтобы эта проблема не перекрывала любовь, которую они имеют друг к другу. Кроме того, следует нормализовать разговоры об этом, чтобы можно было улучшить договоренности и это больше не было табу.



Финансовые проблемы есть у значительной части пар / Фото Drobot Dean

Ошибка 2: Предполагать, что у вас одинаковые ценности

То, что мы знаем о финансах, часто основывается на ценностях, которые мы унаследовали от наших семей, и их динамике. Это означает, что каждый имеет разные представления на эту тему. Одна из самых распространенных финансовых ошибок, которую допускают пары, – это мнение, что они оба относятся к деньгам одинаково.

Чтобы исправить это, важно, чтобы вы потратили время на создание новой динамики, которая касается вас как пары, а не просто имитировали то, что каждый из вас считал правильным. Вы можете начать с того, чтобы спросить друг друга: "Что ты узнал об управлении деньгами в вашей семье?" и начать обсуждение общих представлений, которые являются ценными для вас обоих.

Ошибка 3: Перестать поддерживать связь

Поскольку тема финансов может быть табуированной в паре, мы иногда не можем коснуться того, как мы относимся к динамике, в которую мы вступили. Например, представьте, что пара заключает финансовые договоренности, когда оба получают одинаковую зарплату, но потом один из них становится безработным.

В этот момент важно переосмыслить, как они хотят себя организовать, поскольку не следует считать, что динамика расходов никогда не изменится. Вы можете время от времени спрашивать себя, какие ваши финансовые цели и возможности, чтобы не допустить, чтобы рутина не стала для вас слишком сложной.

Ошибка №4: Не возвращайтесь к этому вопросу, если он вызывает напряжение

Для многих пар тема финансов вызывает напряжение. В этом смысле разумно знать, когда и как говорить об этом, а также дать теме отдохнуть, если она вызывает проблемы. Однако, если эта точка достигнута, важно также знать, как вернуться к ней позже, а не отложить ее навсегда, поскольку тогда она останется нерешенным вопросом, который может стать занозой в глазу ваших отношений.



Если вопрос финансов вызывает напряжение – отложите его / Фото wayhomestudio

Ошибка 5: Делаем тему слишком торжественной

Разговор о деньгах – это всегда серьезная тема, мы знаем это, но что, если вы перевернете ее в ваших отношениях? Например, как только вы решите обсудить свои финансовые возможности, вы можете сделать это на минутку, а потом устроить вечер настольных игр, чтобы снять стресс.

Также вы можете поговорить о воображаемых ситуациях, например, на что бы вы потратили деньги, если бы выиграли в лотерею, и лучше узнать друг друга, не делая этот момент чрезвычайно торжественным и таким, что создает дополнительный дискомфорт для вас. Важно поощрять эти разговоры и учиться уважать друг друга во всем, в том числе и финансово.

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Говорить о финансах в паре важно. Поэтому мы призываем не игнорировать эту тему, чтобы ваши отношения могли гармонично развиваться, а вы – быть счастливыми.