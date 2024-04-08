Когда ты уверен в себе, то увеличиваешь шансы на то, что тебе будут доверять, что ты заслуживаешь внимания. Уверенность – это то, что помогает постоять за себя, когда это нужно, и бороться за то, чего ты хочешь, когда ты этого не получаешь.

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Нужна уверенность, чтобы попросить повышение зарплаты, чтобы убедить босса, что ты этого заслуживаешь, чтобы быть лидером в команде и тому подобное. Но, к сожалению, много факторов могут негативно повлиять на твою уверенность. Поэтому очень важно иметь под рукой несколько полезных привычек, которые способны предотвратить это.

Как быть увереннее в себе на работе: 6 привычек в помощь

Сравнивай себя только с собой. Не стоит сравнивать себя с другими людьми, ведь каждый движется в собственном темпе, и тебе не нужно делать что-то так же, как это делают другие. Вместо этого нужно сравнить себя с самим собой, например, сделать анализ того, каким ты был в прошлом году и каким стал сейчас. Это может помочь нарисовать более четкую картину своего роста, а также определить те сферы, где нужно усиленно работать.

Не стоит сравнивать себя с другими людьми, ведь каждый движется в собственном темпе, и тебе не нужно делать что-то так же, как это делают другие. Вместо этого нужно сравнить себя с самим собой, например, сделать анализ того, каким ты был в прошлом году и каким стал сейчас. Это может помочь нарисовать более четкую картину своего роста, а также определить те сферы, где нужно усиленно работать. Записывай свой прогресс. Стоит иметь визуальный ориентир для отслеживания твоих достижений, целей или в целом полезных действий. Когда ты сосредотачиваешься на этом, твое мышление становится более позитивным, а ты – более мотивированным. Твоя производительность растет, плюс ты чувствуешь себя довольным и реализованным.

Многие факторы могут повлиять плохо на твою уверенность, но этому можно противостоять / Фото gpointstudio@freepik