Фитнес-модель Кейтлин Ранк едва вместила пышный бюст в комбинезон

Следить за Кейтлин Ранк в инстаграме – сплошное удовольствие. Оно и неудивительно, ведь роскошная фитнес-модель регулярно выкладывает горячие фото, которые мгновенно будоражат пользователей сети. Не стал исключением ее новый пост, на котором она позирует в крохотном комбинезоне. Наслаждайся порцией соблазна на Men 24!

На серии фото, которые она выложила в сети, Кейтлин Ранк в очередной раз похвасталась пышным бюстом. Он, к слову, едва влез в крошечной зеленый комбинезон фитнес-модели.

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"Ощущение раннего океанического бриза", – написала она под постом.

Сама же публикация Кейтлин Ранк собрала почти 20 тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Традиционно оставляем для тебя лучшие из них:

"Сладенькая малышка";

"Красивая";

"Очень милая";

"Чрезвычайно горячая";

"Я люблю тебя";

"Потрясающая Кейтлин";

"Доброе утро, красавица";

"Замечательные фото, Кейтлин";

"О, Боже! Как же горячее";

"Самая сексуальная женщина на земле";

"Ты настоящая королева".



Кейтлин Ранк похвасталась пышным бюстом в комбинезоне / Фото с инстаграма Ранк



Кейтлин Ранк похвасталась пышным бюстом в комбинезоне / Фото с инстаграма Ранк

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